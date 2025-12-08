به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل هاشم میرزانژاد، رئیس یگان حفاظت محیط زیست استان اردبیل اظهار کرد: در جریان گشت و کنترل یگان حفاظت محیط زیست شهرستان مشگین‌شهر، مأموران موفق شدند یک فرد متخلف را که در حال کمین برای شکار پرندگان وحشی بود، شناسایی و دستگیر کنند.

وی با بیان اینکه از فرد متخلف یک قطعه لاشه شکار کشف و ضبط شد، ادامه داد: همچنین در عملیاتی جداگانه در شهرستان پارس آباد ماموران یگان حفاظت محیط زیست موفق به دستگیری یک شکارچی که در کمین برای شروع شکار بود، شد.

رئیس یگان حفاظت محیط زیست استان اردبیل بیان کرد: این شکارچی در کمین برای شکار پرندگان کبوتر وحشی و فاخته در منطقه کشت و صنعت مغان بود که از وی یک قبضه اسلحه تک لول مجوز دار با فشنگ ساچمه‌ای کشف و ضبط شد.

میرزانژاد اضافه کرد: همچنین در مأموریت دیگری در شهرستان پارس‌آباد، مأموران موفق به کشف یک قبضه اسلحه شکاری دولول دارای مجوز به همراه ۱۰ عدد فشنگ پر، از فردی شدند که در حال شروع به شکار در یکی از مناطق این شهرستان بود.

رئیس یگان حفاظت محیط زیست استان اردبیل تأکید کرد: پرونده تخلف متهمان پس از تشکیل، جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع داده شد.

وی بیان کرد: یگان حفاظت محیط زیست استان اردبیل با جدیت تمام نسبت به پیشگیری از تخلفات زیست‌محیطی و حفاظت از تنوع زیستی استان اقدام کرده و از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، مراتب را به سامانه ۱۵۴۰ اطلاع دهند.