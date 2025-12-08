به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برنامه مسابقات به شرح زیر است:

هفته هجدهم

سه شنبه ۳۰ دی

شهرداری نوشهر - بعثت کرمانشاه- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهدا چالوس

فرد البرز - شناورسازی پی پشت قشم- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه انقلاب کرج

مس کرمان- سایپا تهران- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه شهید باهنر کرمان

پالایش نفت بندرعباس - نساجی مازندران- ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس

صنعت نفت آبادان- داماشیان گیلان - ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه تختی آبادان

چهارشنبه اول بهمن

آریو اسلامشهر- نفت و گاز گچساران- ساعت ۱۵- ورزشگاه شهدا اسلامشهر

هوادار تهران - مس سونگون - ساعت ۱۵- ورزشگاه پاس قوامین تهران

نود ارومیه- نیروی زمینی تهران- ساعت ۱۵- ورزشگاه شهید باکری ارومیه

پارس جنوبی جم - مس شهر بابک- ساعت ۱۵:۳۰ - ورزشگاه تختی جم

هفته نوزدهم

دوشنبه ۶ دی

داماشیان گیلان- پالایش نفت بندرعباس- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه سردار جنگل رشت

نساجی مازندران- پارس جنوبی جم- ساعت ۱۵- ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

سایپا تهران- صنعت نفت آبادان- ساعت ۱۵- ورزشگاه پاس قوامین تهران

شناورسازی پی پشت قشم- شهرداری نوشهر- ساعت ۱۵:۳۰ - ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس

سه شنبه ۷ دی

مس سونگون- آریو اسلامشهر - ساعت ۱۴- ورزشگاه شهید قویدل تبریز

بعثت کرمانشاه- نود ارومیه- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه آزادی کرمانشاه

مس شهر بابک - هوادار تهران- ساعت ۱۵- ورزشگاه سردار سلیمانی شهربابک

نیروی زمینی تهران- مس کرمان- ساعت ۱۵- ورزشگاه تختی تهران

نفت و گاز گچساران- فرد البرز- ساعت ۱۵:۳۰ - ورزشگاه شهدای نفت گچساران