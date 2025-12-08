پخش زنده
برنامه مسابقات هفتههای هجدهم و نوزدهم لیگ یک باشگاههای فوتبال کشور فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ اعلام شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برنامه مسابقات به شرح زیر است:
هفته هجدهم
سه شنبه ۳۰ دی
شهرداری نوشهر - بعثت کرمانشاه- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهدا چالوس
فرد البرز - شناورسازی پی پشت قشم- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه انقلاب کرج
مس کرمان- سایپا تهران- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه شهید باهنر کرمان
پالایش نفت بندرعباس - نساجی مازندران- ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
صنعت نفت آبادان- داماشیان گیلان - ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه تختی آبادان
چهارشنبه اول بهمن
آریو اسلامشهر- نفت و گاز گچساران- ساعت ۱۵- ورزشگاه شهدا اسلامشهر
هوادار تهران - مس سونگون - ساعت ۱۵- ورزشگاه پاس قوامین تهران
نود ارومیه- نیروی زمینی تهران- ساعت ۱۵- ورزشگاه شهید باکری ارومیه
پارس جنوبی جم - مس شهر بابک- ساعت ۱۵:۳۰ - ورزشگاه تختی جم
هفته نوزدهم
دوشنبه ۶ دی
داماشیان گیلان- پالایش نفت بندرعباس- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه سردار جنگل رشت
نساجی مازندران- پارس جنوبی جم- ساعت ۱۵- ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
سایپا تهران- صنعت نفت آبادان- ساعت ۱۵- ورزشگاه پاس قوامین تهران
شناورسازی پی پشت قشم- شهرداری نوشهر- ساعت ۱۵:۳۰ - ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
سه شنبه ۷ دی
مس سونگون- آریو اسلامشهر - ساعت ۱۴- ورزشگاه شهید قویدل تبریز
بعثت کرمانشاه- نود ارومیه- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه آزادی کرمانشاه
مس شهر بابک - هوادار تهران- ساعت ۱۵- ورزشگاه سردار سلیمانی شهربابک
نیروی زمینی تهران- مس کرمان- ساعت ۱۵- ورزشگاه تختی تهران
نفت و گاز گچساران- فرد البرز- ساعت ۱۵:۳۰ - ورزشگاه شهدای نفت گچساران