

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ایران در دیدار با حجابی کرلانگیچ، سفیر ترکیه در تهران، بر گسترش همکاری‌های علمی و آموزشی بین دو کشور تأکید کرد.

سفیر ترکیه نیز بر علاقه آنکارا برای تحکیم روابط علمی و فرهنگی با ایران تأکید کرد.

دو طرف درباره راه‌اندازی رشته‌ها و کرسی‌های مشترک، تبادل استاد و دانشجو، و تقویت مراکز آموزشی بحث و تبادل نظر کردند. وزیر علوم ایران پیشنهاد داد دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی در دو کشور همکاری‌هایی در زمینه رشته‌های زبانی و ادبیات، علوم پایه و فناوری داشته باشند.

دو طرف اعلام آمادگی کردند که با تعریف پروژه‌های مشترک و برنامه‌ریزی بلندمدت، همکاری علمی میان ایران و ترکیه را به سطحی پایدار و سازنده ارتقا دهند.





گفت‌وگوی ایران و افغانستان درباره گسترش همکاری‌های علمی و توسعه آموزش مجازی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ایران همچنین با ندا محمد نعیب، وزیر تحصیلات عالیه افغانستان، درباره همکاری‌های مشترک علمی و آموزشی دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

آقای سیمایی صراف در این نشست بر نقش علم در توسعه، رفاه و امنیت کشور‌ها تأکید کرد و به تجربه جنگ دوازده‌روزه اشاره کرد؛ تجربه‌ای که به گفته او اهمیت توان علمی در حوزه دفاعی را نشان داد.

وی با اشاره به سابقه طولانی ایران در تولید علم، از جمله دانشگاه جندی‌شاپور، گفت توجه به علم برای مدیریت منابع، بهبود کیفیت زندگی و حفظ امنیت ضروری است.

وزیر علوم تحقیقات و فناوری اعلام کرد: کشور‌های منطقه مانند عربستان سعودی، امارات و قطر تمایل بیشتری برای همکاری علمی با ایران نشان می‌دهند.

به گفته وی ، نیمی از جمعیت ایران را زنان تشکیل می‌دهند و حضور آنها در عرصه‌های دانشگاهی و پژوهشی افزایش یافته است.

سیمایی صراف افزود: سه دانشگاه ایرانی هم‌اکنون در افغانستان فعالیت دارند و ظرفیت گسترش آموزش عمومی و برنامه‌های مشترک فراهم است.

وی تعداد دانشجویان افغانستانی مشغول به تحصیل در ایران را چند هزار نفر و تعداد دانش‌آموزان را چندصد نفر اعلام کرد.

وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری اعلام کرد: آماده است همکاری‌های علمی، فناورانه و آموزشی خود با افغانستان را تقویت کند.

وزیر تحصیلات عالیه افغانستان در این دیدار ضمن ابراز همدردی بابت جان‌باختگان جنگ اخیر، از نقش ایران در منطقه قدردانی کرد.

وی گفت: افغانستان از توسعه همکاری‌های علمی استقبال می‌کند و در این جلسه موضوع آموزش مجازی در دانشگاه‌های افغانستان مطرح شد.

وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری پیشنهاد کرد ، دانشگاه پیام‌نور بخشی از آموزش‌ها را از طریق بستر‌های مجازی در اختیار دانشگاه‌های افغانستان قرار دهد.

در حال تکمیل شدن...