اهدای جایزه صلح فیفا به رئیس جمهور آمریکا در مراسم قرعه کشی جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ سایه سنگین سیاست روی فوتبال را به شکلی معناداری نشان داد .

واکنش سمنانی ها به اهدای جایزه صلح فیفا به ترامپ

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، جذاب ترین رویداد جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا تا پیش از آغاز مسابقات در خردادماه ۱۴۰۵، مراسم قرعه‌کشی بود که جمعه‌شب برگزار شد.

مراسمی که تحت الشعاع اهدای جایزه صلح فیفا به ترامپ قرار گرفت و کاربران در فضای حقیقی و مجازی نسبت به اهدای این جایزه به رئیس جمهور آمریکا واکنش نشان دادند و آن را نشانه وابستگی یک نهاد بین المللی ورزشی به سیاست خواندند .