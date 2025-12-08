پخش زنده
اهدای جایزه صلح فیفا به رئیس جمهور آمریکا در مراسم قرعه کشی جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ سایه سنگین سیاست روی فوتبال را به شکلی معناداری نشان داد .
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، جذاب ترین رویداد جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا تا پیش از آغاز مسابقات در خردادماه ۱۴۰۵، مراسم قرعهکشی بود که جمعهشب برگزار شد.
مراسمی که تحت الشعاع اهدای جایزه صلح فیفا به ترامپ قرار گرفت و کاربران در فضای حقیقی و مجازی نسبت به اهدای این جایزه به رئیس جمهور آمریکا واکنش نشان دادند و آن را نشانه وابستگی یک نهاد بین المللی ورزشی به سیاست خواندند .