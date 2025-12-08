مدیر کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان در راستای برنامه ایران جان در برنامه سلام خبر نگار صبح امروز شبکه خبر به معرفی جاذبه های طبیعی گردشگری ، آبشار های استان گلستان و جاذبه های تاریخی استان پرداخت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ مدیر کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان در برنامه سلام خبر نگار صبح امروز شبکه خبر به معرفی جاذبه های طبیعی گردشگری ، آبشار های استان گلستان و جاذبه های تاریخی استان پرداخت.

فریدون فعالی گفت : در دست رس بودن جاذبه های طبیعی از ویژگی های مهم جاذبه های استان برای جذب گردشگران است.

وی افزود : زمستان گذرانی پرندگان مهاجر در تالاب های بین المللی گمیشان ، آلاگل ، آجی گل و آلما گل برای پرنده نگری ،بلند ترین برج آجری دنیادر گنبد کاووس ، دیوار دفاعی گرگان ، مقبره مختومقلی فراغی ، مزار خالد نبی ، بافت تاریخی گرگان به وسعت ۱۵۷ هکتار و بافت تاریخی گمیشان استان گلستان را به مقصد مهم گردشگری کشور تبدیل کرده است.