

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در آیین افتتاح این نمایشگاه، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج مهریز، مدیر آموزش و پرورش، رئیس اداره تبلیغات اسلامی و جمعی از مسئولان شهرستان حضور داشتند.

در این برنامه، بخش‌هایی از دستاورد‌های جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های علمی، دفاعی، بهداشتی و اجتماعی در قالب محتوای آموزشی و نمایشگاهی در معرض دید دانش‌آموزان قرار گرفت.

سرهنگ دشت آبادی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج مهریز در حاشیه این بازدید با اشاره به اهمیت جهاد تبیین در فضای امروز جامعه گفت نسل جوان باید با واقعیت‌ها، ظرفیت‌ها و افتخارات نظام اسلامی آشنا شود تا بتواند در برابر جریان تحریف و شبهات دشمن با بصیرت و آگاهی ایستادگی کند.