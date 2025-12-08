به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی گفت: این اقدام در قالب طرح ساماندهی، رصد و کنترل میزان سهمیه سوخت تخصیصی به ادوات کشاورزی و جلوگیری از عرضه خارج از شبکه انجام می‌شود.

محمدرضا دبیری افزود: نصب جی. پی. اس بر روی ادوات کشاروزی شامل تراکتور، کمباین و دیگر ماشین آلات به عنوان طرحی پیشگیرانه و نظارتی برای کاهش خروج سوخت یارانه‌ای از شبکه توزیع است و با توجه به اثربخشی آن در مدیریت تخصیص سوخت به بهره برداران واقعی، اجرای این طرح در دیگر شهرستان‌ها نیز با جدیت ادامه می‌یابد.

وی گفت: با اجرای این طرح تاکنون حدود ۳۰ هزار دستگاه انواع ماشین آلات کشاروزی به موقعیت‌یاب یا همان GPS مجهز شده‌اند که این رقم معادل ۷۰ درصد مجموع ادوات کشاورزی فعال استان بوده و تاکنون موجب صرفه جویی بالایی در توزیع سوخت یارانه‌ای شده است.

دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی، ضمن اطمینان به کشاورزان و بهره برداران برای تامین سوخت مصرفی ادوات کشاورزی‌شان ابراز امیدواری کرد: با همکاری کشاورزان و بهره برداران اجرای این طرح هر چه سریع‌تر نهایی شود و به اتمام برسد.

دبیری افزود: مجموع سهمیه سوخت پیش بینی شده کشاورزی برای برای همه ماشین آلات و ادوات کشاورزی، چاه‌ها و گلخانه‌های استان در سال آبی ۱۴۰۴ - ۱۴۰۵ حدود ۲۵۰ میلیون لیتر است که تاکنون ۱۵۰ میلیون لیتر از این میزان تایید شده و تخصیص یافته است.

بیش از ۳۳۸ هزار بهره بردار در بخش کشاورزی خراسان رضوی فعالیت دارند و حجم تولید سالانه انواع محصولات باغی، زراعی و دامی استان هشت میلیون تن است.

همچنین دو میلیون و ۱۳۸ هزار هکتار عرصه مستعد کشاورزی در خراسان رضوی وجود دارد.