پخش زنده
امروز: -
شهردار دزفول گفت: در راستای افزایش تاب آوری شبکه معابر، ارتقای ایمنی و حرکت به سوی مدیریت نوین ترافیک، برنامه دو مرحلهای برای هوشمندسازی ترافیک شهری تدوین و اجرا شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد عتاب اهوازی با اشاره به اینکه شهرداری دزفول در راستای افزایش تاب آوری شبکه معابر، ارتقای ایمنی و حرکت به سوی مدیریت نوین ترافیک، برنامه ۲ مرحلهای برای هوشمندسازی ترافیک شهری تدوین و اجرا کرده است، بیان کرد: چراغهای راهنمایی و رانندگی در مرحله نخست این طرح، با نصب پنلهای خورشیدی و سامانههای ذخیره انرژی در تقاطعهای اصلی از وابستگی به شبکه برق خارج شدند.
وی افزود: این اقدام باعث شده چراغها حتی در زمان ناپایداری یا قطع برق نیز بدون اختلال فعالیت کنند و نخستین پایه هوشمندسازی بر تابآوری انرژی استوار شود.
عتاب اهوازی اظهار داشت: در حال حاضر این طرح در تقاطع پیامآوران–شریعتی و تقاطع ملاصدرا–پیامآوران تکمیل و وارد مرحله بهرهبرداری پایدار شده است.
شهردار دزفول با بیان اینکه این طرح در چهار تقاطع دیگر نیز در حال اجرا است، تصریح کرد: زیرساختهای هوشمندسازی آنها بهصورت مرحلهای در حال تکمیل است.
وی میگوید: قرار است در گام بعدی تقاطعها به سنسورهای هوشمند و کنترل کنندههای تطبیقی مجهز شوند تا زمان بندی چراغها براساس حجم واقعی ترافیک تنظیم شود.
شهردار دزفول تصریح کرد: شبکه معابر با این اقدامات به مدیریت هوشمند مبتنی بر داده مجهز میشوند که نتیجه آن کاهش توقفهای غیرضروری، بهبود جریان عبور و افزایش ایمنی خواهد بود.
وی افزود: ۶ تقاطع دیگر نیز در مراحل اجرایی قرار دارند و زیرساختهای هوشمندسازی آنها بهطور مرحلهای در حال تکمیل است.
عتاب اهوازی با اشاره به اهمیت این تحول شهری گفت: حرکت در مسیر هوشمندسازی ترافیک، نمادی از گذار به مدیریتی کارآمد، پایدار و آیندهمحور است و این مسیر به طور مستقیم بر کیفیت خدمات ترافیکی و آرامش شهروندان تاثیر میگذارد.
وی افزود: این طرح با هماهنگی منسجم معاونت زیربنایی و ترافیک، معاونت امور شهر و واحد هوشمندسازی شهری برنامه ریزی و اجرا شده و مراحل بعدی نیز با همین انسجام ادامه خواهد یافت.
شهردار دزفول گفت: امید است با اجرای کامل این طرح، شاهد شهری هوشمند با ترافیکی روانتر برای شهروندان باشیم.
شهر دزفول، یکی از شهرهای مهم استان خوزستان در جنوب غربی ایران، با سابقهای تاریخی بسیار کهن، بر روی کرانههای رودخانه دز قرار گرفته است. این شهر از نظر جغرافیایی در دامنههای زاگرس و جلگه خوزستان واقع شده و دومین شهر پرجمعیت استان است. بافت تاریخی شهر، به ویژه بخشهایی که اطراف پل باستانی دزفول (که یکی از شاهکارهای معماری ساسانی و نماد شهر است) شکل گرفته، غنای فرهنگی و تاریخی عمیقی را به نمایش میگذارد و شاهد گذر قرنها تمدن در این منطقه بوده است.