دانشگاه فردوسی مشهد با حمایت سازمان زمینشناسی کشور، چهارمین همایش بینالمللی علوم کواترنری را میزبانی میکند که در آن ۱۰۰ مقاله علمی برجسته ارائه خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما از سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور، دبیر علمی چهارمین همایش بینالمللی علوم کواترنری که ۱۹ آذرماه برگزار خواهد شد با بیان اینکه این رویداد علمی، بستری برای هماندیشی متخصصان داخلی و بینالمللی در یکی از حیاتیترین حوزههای علوم زمین و محیطزیست فراهم میآورد افزود: ارائه بیش از ۱۰۰ مقاله علمی و حضور دهها سخنران کلیدی از کشورهای ایتالیا، آلمان، کره جنوبی، چین، انگلستان، بلژیک، استرالیا، سوئد و ترکیه، نشان از اهمیت جهانی این موضوع دارد. این پژوهشگران، آخرین یافتهها، چالشها و رویکردهای سازگاری با تغییرات اجتنابناپذیر عصر آنتروپوسن را به اشتراک خواهند گذاشت که امیدواریم شاهد مشارکت و پیشرفت چشمگیر جامعه علمی کشور باشیم.
بهگفته ندا محسنی، رسالت اصلی جامعه علمی در این مقطع، ترجمان این دانش پیچیده به راهبردهای عملیاتی برای سیاستگذاران است؛ راهبردهایی که به افزایش تابآوری و مدیریت مؤثر چالشهایی نظیر فرونشست، فرسایش خاک، چرخه کربن و تغییر اقلیم منجر شود.
دبیر علمی چهارمین همایش بینالمللی کواترنری درباره مباحثی که در این همایش مطرح خواهدشد، گفت: در این همایش، «تابآوری» نه به مفهوم ساده بازگشت به شرایط اولیه، بلکه در چارچوب یک رویکرد تکاملی تعریف میشود؛ زیرا بسیاری از ژئوسیستمها و سامانههای اقلیمی با عبور از آستانههای تغییر، دچار تغییرات غیرقابل بازگشت شدهاند. این رویکرد نوین بر پذیرش عدم قطعیتها، تغییر پارادایم از «مدیریت بحران» به «مدیریت ریسک انطباقی» و مهمتر از همه، درک عمیق محدودیتهای ژئواکولوژیکی سیاره بر پایه دادههای پالئو-کواترنری استوار است.
چهارمین همایش بینالمللی علوم کواترنری با شعار محوری «تابآوری و سازگاری در مواجهه با تغییرات محیطی»، در صدد است تا با ایجاد بستری برای تعامل سازنده میان جامعه دانشگاهی و نهادهای اجرایی و مدیریتی کشور، راه را برای تدوین استراتژیهای مبتنی بر خرد جمعی هموار سازد. هدف غایی، افزایش تابآوری و سازگاری در برابر چالشهای گریزناپذیر عصر آنتروپوسن است.
کواترنری، بهعنوان جدیدترین دوره زمینشناسی که از حدود دو و نیم میلیون سال پیش آغاز شد، با دو شاخصه بنیادین ظهور انسان و وقوع نوسانات اقلیمی مکرر از دورههای پیشین متمایز میشود.