طرح نظارت بر بازار کالاهای مصرفی شب یلدا در آذربایجانغربی اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجانغربی با اشاره به برگزاری طرح نظارتی ویژه شب یلدا به منظور نظارت بر بازار کالاهای مصرفی گفت: با متخلفان بازار شب یلدا در آذربایجانغربی برخورد قاطع میشود.
حسین نجف زاده افزود: با عنایت به در پیش بودن شب یلدا و افزایش تقاضا از سوی مصرف کنندگان برای خرید اقلام مورد نیاز این شب از قبیل آجیل، شیرینی، میوه، حبوبات، گوشت، قند و شکر و ... و ضرورت نظارت بر بازار کالاهای مزبور تعزیرات حکومتی استان اقدام به برگزاری طرح نظارتی ویژه شب یلدا از ۱۵ آذر تا ۳ دی ماه میکند.
نجف زاده تصریح کرد: در این طرح که با هدف کنترل هدفمند بازار و با رویکرد پیشگیری از وقوع تخلفات وحمایت ازحقوق مصرف کنندگان و جلوگیری از افزایش خودسرانه قیمت اقلام مورد نیاز از سوی برخی افراد سودجو برگزار میشود، تعزیرات حکومتی استان با راه اندازی گروههای گشت مشترک با همکاری سایر دستگاههای نظارتی و با بازرسیهای میدانی از اصناف برخورد سریع و قاطع با هرگونه تخلفات احتمالی به ویژه گرانفروشی و احتکار را در محل اجرا خواهد کرد.
وی افزود: رسیدگیها خارج از نوبت و با سرعت بیشتری در این ایام انجام میشود و گزارشهای مردمی باید خارج از تشریفات و در اسرع وقت انجام شود و همچنین در مواردی که اصرار برتکرار تخلف مشاهده شود، برخوردها جدیتر و قاطعتر از جمله پلمب، نصب پارچه و جریمههایی با بازدارندگی زیاد خواهد بود.
نجف زاده، ضمن اعلام آمادگی تعزیرات حکومتی استان برای دریافت و رسیدگی فوری به شکایات و گزارشهای مردمی از شهروندان خواست، در صورت مشاهده هرگونه تخلف موضوع را ازطریق سامانه اینترنتی www.tazirat۱۳۵.ir و یا با شماره تلفن ۱۳۵ تعزیرات حکومتی استان و یا شماره تلفن ۱۲۴ به اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان اطلاع دهند.