به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌غربی با اشاره به برگزاری طرح نظارتی ویژه شب یلدا به منظور نظارت بر بازار کالا‌های مصرفی گفت: با متخلفان بازار شب یلدا در آذربایجان‌غربی برخورد قاطع می‌شود.

حسین نجف زاده افزود: با عنایت به در پیش بودن شب یلدا و افزایش تقاضا از سوی مصرف کنندگان برای خرید اقلام مورد نیاز این شب از قبیل آجیل، شیرینی، میوه، حبوبات، گوشت، قند و شکر و ... و ضرورت نظارت بر بازار کالا‌های مزبور تعزیرات حکومتی استان اقدام به برگزاری طرح نظارتی ویژه شب یلدا از ۱۵ آذر تا ۳ دی ماه می‌کند.

نجف زاده تصریح کرد: در این طرح که با هدف کنترل هدفمند بازار و با رویکرد پیشگیری از وقوع تخلفات وحمایت ازحقوق مصرف کنندگان و جلوگیری از افزایش خودسرانه قیمت اقلام مورد نیاز از سوی برخی افراد سودجو برگزار می‌شود، تعزیرات حکومتی استان با راه اندازی گروه‌های گشت مشترک با همکاری سایر دستگاه‌های نظارتی و با بازرسی‌های میدانی از اصناف برخورد سریع و قاطع با هرگونه تخلفات احتمالی به ویژه گرانفروشی و احتکار را در محل اجرا خواهد کرد.

وی افزود: رسیدگی‌ها خارج از نوبت و با سرعت بیشتری در این ایام انجام می‌شود و گزارش‌های مردمی باید خارج از تشریفات و در اسرع وقت انجام شود و همچنین در مواردی که اصرار برتکرار تخلف مشاهده شود، برخورد‌ها جدی‌تر و قاطع‌تر از جمله پلمب، نصب پارچه و جریمه‌هایی با بازدارندگی زیاد خواهد بود.

نجف زاده، ضمن اعلام آمادگی تعزیرات حکومتی استان برای دریافت و رسیدگی فوری به شکایات و گزارش‌های مردمی از شهروندان خواست، در صورت مشاهده هرگونه تخلف موضوع را ازطریق سامانه اینترنتی www.tazirat۱۳۵.ir و یا با شماره تلفن ۱۳۵ تعزیرات حکومتی استان و یا شماره تلفن ۱۲۴ به اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان اطلاع دهند.