به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از تلویزیون الغد، از زمان اجرای آتش بس در نوار غزه حدود ۷۰ کودک بیگناه به شهادت رسیدهاند و بیش از ۴۰۰ کودک دیگر به مراقبتهای پزشکی فوری نیاز دارند و برای درمان باید به خارج از نوار غزه منتقل شوند.
در میان انبوهی از آوارها و صدای انفجارهایی که با وجود اجرای آتش بس در نوار غزه همچنان در مناطق مختلف این باریکه شنیده میشود؛ ۷۰ کودک بیگناه به شهادت رسیدهاند، مرگ به آنها فرصتی نداد تا حتی در زمان آتش بس شکننده در نوار غزه نفس بکشند و زندگی کنند. این کودکان منتظر بودند تا بار دیگر بازی کنند، به مدرسه بروند و به زندگی عادی خود که مدتها از محروم بودند، بازگردند، اما رژیم اشغالگر با اقدامات خود، این کودکان را در دوره پس از جنگ، به قتل رساند.
حقایق دردناک و وحشتناکی در نوار غزه وجود دارد که یونیسف (صندوق کودکان سازمان ملل متحد) نیز آنها را مستند کرده است و خود گواه آشکاری بر بهای سنگینی است که کودکان غزه (حتی پس از اجرای آتش بس) پرداختهاند. اعداد در اینجا صرفاً آمار نیستند بلکه قصهها و داستانهای زندگی افرادی است که به درد و رنجهای روزانه تبدیل شدهاند. آثار و پیامدهای جنگ فراتر از مرگ است و آسیبهای جسمی، روحی و روانی را برای کودکان بیگناهی را شامل میشود که اجزای بدنشان را از دست دادهاند (دست و پاهای آنان ناشی از جنگ قطع شدهاند) تا با آیندهای پر از چالشها و آسیبهای جسمی، روحی و روانی مواجه باشند و این کودکان به حمایت فوری و مداوم پزشکی و درمانی نیاز دارند.
بیمارستانهای آسیب دیده در نوار غزه که مملو از بیمار و زخمیهای فلسطینی است؛ با توجه به کمبود تجهیزات پزشکی و کادر درمان متخصص قادر به ارایه خدمات و مراقبتهای لازم نیستند و این امر سازمانهای بین المللی را وا داشته است تا زنگ خطر درباره وضعیت انسانی و درمانی در نوار غزه را به صدا در آورند. بر اساس آمارهای رسمی؛ بیش از ۴۰۰ کودک برای درمان باید فوری از این باریکه خارج شوند تا در بیمارستانهای خارج از نوار غزه تحت
مراقبتهای پزشکی تخصصی و عملهای جراحی پیچیده قرار گیرند که این امر (انتقال آنها) در شرایط فعلی امکان پذیر نیست.
مشکلات و چالشهای پیش روی کودکان در نوار غزه محدود به کمبود غذا و دارو نیست، بلکه چالشهای عمیق روحی و روانی نیز شامل میشود که اثرات آن تا دهههای آینده ادامه خواهد داشت.