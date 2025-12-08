به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان با بیان اینکه جشنواره امتنان در راستای ماده ۱۹۵ قانون کار و با رویکرد ترویج و تقویت فرهنگ کار و به منظور تشویق نیروی کاری متخصص و مبتکر اجرا می‌شود گفت: کارگران نخبه و گروه‌های نمونه می‌توانند از ۱۷ آذر تا ۱۸ دی با مراجعه به سامانه http: //emtenan.mels.gov.ir و وارد کردن اطلاعات و مستندات مربوطه در جشنواره ثبت نام کنند.

رضا برزوئیان افزود: گروه‌های کار برتر بنگاه‌های اقتصادی استان می‌توانند در سه بخش اقتصادی صنعت، خدمات و کشاورزی در این جشنواره ملی شرکت کنند.