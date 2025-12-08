پخش زنده
دبیرستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی با اشاره به نقش محوری روانشناسان در تحول علوم شناختی، اعلام کرد: ستاد از طرحهایی حمایت میکند که قابلیت تبدیل به محصول، فناوری و مداخله عملی در حوزههایی مانند آموزش مبتنی بر مغز، سلامت روان و توانبخشی شناختی داشته باشند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، عطااله پورعباسی دبیر ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی در نشست معرفی ظرفیتها و نیز الگوهای حمایتی ستاد از پژوهشگران و فناوران در دانشکده روان شناسی وعلوم تربیتی دانشگاه تهران با تاکید برضرورت ارتقای همکاریهای میان رشتهای و تقویت زیرساختهای پژوهشی شناختی درکشورگفت: اقتدارملی درگرو توسعه و پیشرفتهای علمی و فناورانه است.
پورعباسی درجمع رییس، اساتید، محققان، پژوهشگران و دانشجویان این دانشکده با تبریک روز دانشجو، اکتساب فناوریها و استفاده از ظرفیتها و همکاریهای مشترک را لازمه توسعه و پیشرفت در حوزههای علمی به ویژه در حیطههای علوم و فناوری های شناختی و علوم اعصاب عنوان کرد و نقش روانشناسان درپیشبرد فعالیتهای تحقیقاتی درحوزه شناختی را حایز اهمیت دانست.
وی با تشریح برنامهها و فعالیتهای این ستاد، با بیان اینکه بخش بزرگی از تحول درعلوم شناختی از مسیر پژوهشهای روانشناسی میگذرد، گفت: امروزه نیازمند آن هستیم که یافتههای روانشناختی مستقیماً درطراحی ابزارها، مداخلات و فناوریهای شناختی کشور بهکار گرفته شوند.
دبیرستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی بر ضرورت تولید ابزارهای استاندارد در داخل کشور تأکید کرد و گفت: برای ارتقای کیفیت تشخیص و مداخلههای شناختی درکشور، باید ابزارهای بومی با دقت علمی بالا تولید شود و به همین منظور، ستاد پروژههای مشترک روانشناسان و متخصصان علوم اعصاب را پشتیبانی خواهد کرد.
وی تصریح کرد: نتایج پژوهشها باید به مداخله، فناوری، ابزار یا راهکار عملی تبدیل شود و ستاد در مرحله جدید فعالیت خود از پروژههایی حمایت میکند که قابلیت تبدیل به محصول و کاربرد اجتماعی دارند و حوزههایی مانند آموزش مبتنی بر مغز، سلامت روان، توانبخشی شناختی و ارزیابیهای رفتاری از جمله اولویتها معرفی شدند.
در این نشست آخرین برنامهها، سیاستها ومسیرهای آینده کشوردرحوزه علوم و فناوریهای شناختی توسط سه تن ازکارشناسان ارشد ستاد تشریح و فراینده برنامهها پژوهشی، الگوهای حمایتی، توسعه زیست بوم کسب و کارهای شناختی و حمایت از توسعه فناوری های عصبی و شناختی در قالب جلسه پرسش و پاسخ مورد بررسی قرار گرفت.