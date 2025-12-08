به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان، در جمع دانش‌آموزان کرمانی راهیان نور در یادمان هویزه و شهدای عشایر مظلوم کرخه نور، با اشاره به عظمت ایثارگری شهدا تأکید کرد: حضور در این مناطق، دانش آموزان را با واقعیت‌های دفاع مقدس و ارزش خون شهدا آشنا می‌کند و وظیفه امروز ما شناخت دشمن و جلوگیری از فاصله گرفتن از آرمان‌های انقلاب است

محمدرضا فرحبخش در این مراسم با بیان اینکه حضور در یادمان‌های دفاع مقدس تجربه‌ای متفاوت و عمیق برای دانش‌آموزان است، گفت: وقتی در اینجا قرار می‌گیریم، معنای واقعی جانفشانی شهدا را لمس می‌کنیم و درمی‌یابیم که این عزیزان چه کار بزرگی انجام داده‌اند.

وی با اشاره به شرایط سخت جبهه‌ها در گرمای طاقت‌فرسای جنوب کشور افزود: تصور کنید اینجا را هشت سال با گرمای شدید تابستان تحمل کرده‌اند. امروز که در خنک‌ترین فصل سال حضور داریم، باز هم ماندن زیر آفتاب دشوار است. این نشان می‌دهد شهدا چه فداکاری عظیمی کرده‌اند تا کشور پابرجا بماند.

مدیرکل آموزش و پرورش کرمان با بیان اینکه امنیت و ثبات امروز ایران به برکت خون هزاران شهید است گفت: هیچ دشمنی نمی‌تواند به این کشور چشم داشته باشد، زیرا پشتوانه آن خون شهداست پس وظیفه ما این است که ارزش کار آنان را درک کنیم و یادشان را زنده نگه داریم.

محمد رضا فرحبخش خطاب به دانش‌آموزان راهیان نور گفت: شما امروز نوع دیگری از جنگ را تجربه کرده‌اید؛ جنگی که بخش زیادی از آن روانی و اجتماعی است. دشمن تصور می‌کند نسل فعلی از آرمان‌ها فاصله گرفته، اما وظیفه ما این است که با آگاهی و بصیرت، اجازه نفوذ به او ندهیم.

وی با اشاره به جنگ‌های اخیر منطقه افزود: در همین جنگ دوازده روزه، بسیاری از غیرنظامیان و دانش‌آموزان هم‌سن شما شهید شدند. دشمن اگر کوچک‌ترین لغزشی ببیند، برای جان هیچ‌کدام از ما ارزشی قائل نیست. بنابراین باید هوشیار باشیم و وظیفه اصلی‌مان شناخت دشمن و مقابله با اوست.

مدیرکل آموزش و پرورش کرمان در پایان با آرزوی موفقیت برای دانش‌آموزان راهیان نور خاطرنشان کرد: هر یک از شما باید راویان قوی برای همکلاسی‌ها، خانواده و محیط اطراف خود باشید تا ارزش کار شهدا و وظیفه امروزمان را منتقل کنید