بسته حمایتی دولت برای ۱۰۰ بنگاه برتر کوچک و متوسط
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران از تخصیص بسته حمایتی دولت برای ۱۰۰ بنگاه برتر کوچک و متوسط خبر داد که بهزودی رونمایی میشود.
؛ مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در نخستین همایش رتبه بندی بنگاههای کوچک و متوسط (SME۱۰۰) با حضور معاون اول رئیس جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بسته حمایتی برای ۱۰۰ بنگاه برتر و بنگاههای شرکتکننده در رتبهبندی رونمایی خواهد شد و جزئیات آن منتشر میشود که هدف آن ارتقای هویت ملی و مشروعیت SMEها فراتر از وضعیت فعلی آنها در سطح ملی است.
رضا انصاری با بیان اینکه شرکتهای کوچک و متوسط تکمیل کننده ارزشافزوده و موتور نوآوری و دانش فنی در کشور هستند، گفت: ۸۵ درصد ارزش بازار بنگاههای جهان، داراییهایی از جنس تکنولوژی و انتقال دانش است.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران ادامه داد: این رویداد نخستین رویداد در سطح ایران و بیسابقه است و در قالب آن ۱۰۰ بنگاه برتر کوچک و متوسط (SMEs) نماد اقتصاد مردمی ایران قلمداد میشوند. طرح از سازمان صنایع کوچک با همکاری سازمان مدیریت صنعتی اجرا شد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نقش بنگاههای کوچک و متوسط گفت: نقش منحصربهفرد در توسعه صنایع هر کشور، از طریق تقویت زنجیره ارزش، ایجاد اشتغال، نوآوری، انتقال فناوری و دانش فنی انجام میشود و با توجه به تجربه جهانی، این بنگاهها میتوانند به توسعه فناوری و دانش کمک کنند.
رضا انصاری اضافه کرد: گزارش وایپو (سال ۲۰۲۵) نشان میدهد الگوی اقتصاد و صنعت جهان در حال تغییر است؛ در گذشته حدود ۸۵ درصد ارزش بازار بنگاهها داراییهای ملموس بود، اکنون با کاهش داراییهای ملموس، ۸۵ درصد ارزش بازار به داراییهای غیر ملموس (دانش، فناوری و برندها) تبدیل شده و این داراییها بر عهده SME هاست. سرمایهگذاریها نیز همسو با این روند است.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد واحدهای صنعتی کشور، بنگاههای کوچک و متوسط هستند، گفت: ۶۰ درصد آنها در شهرکهای صنعتی مستقرند و از حدود ۵۲۰ واحد در شهرکهای صنعتی، ۹۸ درصد آنها SMEها هستند.
رضا انصاری با اشاره به اهداف برنامههای این سازمان برای سال ۱۴۰۵ افزود: شناسایی اولویتهای حمایتی برای این بنگاهها و ارائه بسته حمایتی در پنج محور تأمین مالی، توسعه منابع انسانی، تحول دیجیتال و بهرهوری، توسعه بازار و صادرات و مدیریت دانش است.