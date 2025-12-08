به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان نجف آباد گفت: اردوی آماده‌سازی تیم ملی کوراش بانوان تا ۱۸ آذر به میزبانی شهر بجنورد در حال برگزاری است.

مرتضی سلیمی افزود: ستایش جلال‌الدین، پردیس عیدی‌وندی، ساغر کیماسی و مربی آنان آرزو بهرامی از شهرستان نجف آباد به این اردو دعوت شده‌اند.

وی گفت: این اردو با هدف آمادگی بیشتر ملی‌پوشان برای حضور قدرتمند در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۶ و بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ژاپن برنامه‌ریزی شده است.