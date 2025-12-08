فرماندار آغاجاری گفت: به منظور تقویت روشنایی و مدیریت مصرف برق لامپ‌های محور سه راهی امیدیه تا شهر آغاجاری با لامپ‌های LED جایگزین می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محسن مشایخی فرماندار آغاجاری به همراه تقی زاده معاون فرمانداری، بخشدار مرکزی، مدیریت توزیع برق و رئیس شورای اسلامی شهر از محور سه راهی امیدیه تا ورودی شهر آغاجاری به صورت میدانی بازدید و وضعیت روشنایی آن را بررسی کردند.

وی اظهار داشت: به منظور تقویت روشنایی و مدیریت مصرف برق، لامپ‌های روشنایی در این مسیر تعویض و با لامپ‌های LED با توان ۱۵۰ وات جایگزین می‌شوند.

مشایخی تصریح کرد: با اجرای این طرح، روشنایی مسیر تقویت شده و شاهد کاهش مصرف برق و تلفات جاده‌ای خواهیم بود.

گفتنی است؛ طرح تقویت روشنایی و مدیریت مصرف برق در این محور با مشارکت مدیریت توزیع برق و شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری انجام می‌شود.