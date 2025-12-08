به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز دوشنبه هفدهم آذر در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه با اشاره به موضوع قیمت ارز افزود: در روز‌های اخیر برخی از فعالان اقتصادی، در باب موضوع ارز، در جلسات مختلف، مباحثی را مطرح کرده‌اند؛ در جلسه اخیر ما در زنجان، فردی مدعی شد که وضع امروز ارز، امری طبیعی نیست، بلکه امری است که آن را به وجود آورده‌اند؛ ، به رئیس سازمان بازرسی دستور می‌دهم که این موضوع را در جلسه فوق العاده شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی طرح کند و در این باب، جلسه فوق‌العاده شورای مزبور را برپا گرداند؛ در آن جلسه نیز سعی شود که از دیدگاه های اقتصاددانان و مسئولان بانک مرکزی استفاده شود. به هر ترتیب در این قضیه، بانک مرکزی مسئولیت دارد؛ قطعاً اگر در این زمینه کوتاهی و قصور صورت گرفته و افرادی تخلف کرده‌اند، باید معرفی شوند. باید توجه داشت که قیمت ارز، با ارزش پول ملی مرتبط است و حتی ممکن است خدمات و کالا‌هایی که اساساً مستقیماً به قیمت ارز مرتبط نیستند، به سبب نوسانات قیمت ارز، دچار تغییر قیمت شوند.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به در پیش بودن ولادت با سعادت حضرت زهرا (س) و روز زن، ضمن تبریک و گرامیداشت این روز، خطاب به پژوهشگاه قوه قضائیه و مشاور امور زنان خود دستور داد: تا بر مبنای بیانات ارزشمند و نغز اخیر مقام معظم رهبری در باب جایگاه و کرامت و حقوق زن و اجحاف و تعدی کردن در حق زن در مغرب زمین، به بررسی همه‌جانبه و ذوابعاد مقوله‌ی جایگاه رفیع زن و مادر در اجتماع و خانواده، همت گمارند و در تلاش و هماهنگی با قوه مقننه و فراکسیون زنان مجلس، برای اصلاح یا وضع قوانین در این عرصه، در صورت نیاز، اقدامات مقتضی را ترتیب دهند.

رئیس دستگاه قضا از صداوسیما نیز به سبب پخش پرتکرار بیانات ارزشمند و بلند مقام معظم رهبری در باب جایگاه و کرامت و حقوق زن و اجحاف و تعدی کردن در حق زن در مغرب زمین، قدردانی کرد.

محسنی اژه ای در ادامه با گرامیداشت مجدد روز دانشجو، گفت: روز گذشته این توفیق حاصل شد تا بار دیگر در جمع دانشجویان حاضر شوم؛ حقیقتاً انسان وقتی دغدغه‌مندی و مطالبه‌گری دانشجویان را مشاهده می‌کند، مسرور می‌شود؛ نقد‌هایی که دانشجویان مطرح می‌کنند غالباً نقد‌های درست و حقی است؛ انسان وقتی این نقد‌ها را می‌شنود متوجه می‌شود که برخلاف خواست بدخواهان و دشمنان، جوانان و دانشجویان ما بصیر و آگاهند و درخصوص مسائل کشور بیدار و دغدغه‌مند هستند و از انفعال به دورند.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه روز دانشجو، یک وجه استکبارستیزی و مقابله با سلطه بیگانگان دارد، افزود: روز دانشجو یادآور وقایعی است که در ۱۶ آذر ۱۳۳۲ به وقوع پیوست و رخدادی ضداستکباری است؛ در آن روز، دانشجویان ما به عنوان وجدان‌های بیدار جامعه نتوانستند استقبال رژیم ستم شاهی و خائنان به وطن از معاون رئیس‌جمهور آمریکا را که نقش اصلی در کودتای ننگین ۲۸ مرداد داشت، تحمل کنند و دست به اعتراض زدند؛ در آن روز جمعی از دانشجویان مجروح شدند و سه تن از آنان به نام‌های قندچی، بزرگ‌نیا و شریعت‌رضوی نیز به شهادت رسیدند.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در پایان با اشاره به دو سفر اخیر استانی هیئت عالی قضایی به استان‌های یزد و زنجان، خطاب به مقامات ذی‌صلاح قضایی دستور داد تا به هر وعده‌ای که در جریان این سفر‌ها به مردم داده شده است، جامه عمل بپوشانند و همت خود را معطوف گردانند تا کلیه‌ی مصوبات این سفرها، عملیاتی شود.

رئیس قوه قضائيه در همین زمینه تاکید کرد: نباید به هیچ وجه اینگونه باشد که مردم بگویند، آمدند فقط وعده‌ای دادند و رفتند.