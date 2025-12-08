پخش زنده
امروز: -
هفته چهاردهم فوتبال سری آ ایتالیا ادامه یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
کرمونزه ۲ - ۰ لچه
کالیاری ۱ - ۰ رم
لاتسیو ۱ - ۱ بولونیا
ناپولی ۲ - ۱ یوونتوس
برای ناپولی راسموس هویلوند در دقایق ۷ و ۷۸ گلزنی کرد و گل تیم یووه را کنان ییلدیز در دقیقه ۵۹ به ثمر رساند.
* برنامه - دوشنبه ۱۷ آذر:
پیزا - پارما
اودینزه - جنوآ
تورینو - میلان
- در جدول سری آ تیم ناپولی با ۳۱ امتیاز صدر جدول را پس گرفت و تیمهای اینتر با ۳۰، میلان و رم با ۲۷ امتیاز در ردههای دوم تا چهارم قرار دارند.