به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

کرمونزه ۲ - ۰ لچه

کالیاری ۱ - ۰ رم

لاتسیو ۱ - ۱ بولونیا

ناپولی ۲ - ۱ یوونتوس

برای ناپولی راسموس هویلوند در دقایق ۷ و ۷۸ گلزنی کرد و گل تیم یووه را کنان ییلدیز در دقیقه ۵۹ به ثمر رساند.

* برنامه - دوشنبه ۱۷ آذر:

پیزا - پارما

اودینزه - جنوآ

تورینو - میلان

- در جدول سری آ تیم ناپولی با ۳۱ امتیاز صدر جدول را پس گرفت و تیم‌های اینتر با ۳۰، میلان و رم با ۲۷ امتیاز در رده‌های دوم تا چهارم قرار دارند.