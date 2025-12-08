جهش تقاضای جهانی مس با برقیسازی صنعت خودرو
یک کارشناس صنعت خودرو میگوید: با اوجگیری برقیسازی در صنعت خودرو و افزایش تقاضا برای تجهیزات الکترونیکی و مخابراتی، جهان به سمت فلز مس حرکت میکند، فلزی که نقش آن در خودروهای برقی، باتریها و فناوریهای نوین آنقدر حیاتی است که مصرفش طی یک دهه آینده ممکن است چهار برابر شود.
آقای امیرحسن کاکایی، در گفتوگو با خبرنگار گروه صنعت خبرگزاری صدا و سیما
، با اشاره به روند پرشتاب برقیسازی خودروها در جهان افزود: در سالهای اخیر خودروهای برقی با استقبال گسترده روبهرو شدهاند و حتی خودروهای احتراق داخلی نیز بهطور فزاینده از قطعات الکترونیکی و برقی استفاده میکنند.
به گفته وی، رشد سریع مصرف باتریها، افزایش تعداد بردهای الکترونیکی، تجهیزات مخابراتی و سامانههای کمکیِ پیشرفته، همگی وابسته به یک فلز کلیدی مس هستند.
کاکایی با بیان اینکه تقاضای جهانی مس در حال اوجگیری است، افزود: برآوردها نشان میدهد طی یک دهه آینده مصرف مس در جهان ممکن است بیش از چهار برابر شود.
وی تأکید کرد: این افزایش تقاضا تنها محدود به صنعت خودرو نیست؛ توسعه هوش مصنوعی، مراکز پردازش داده، رمزارزها، زیرساختهای مخابراتی و دیگر خدمات دیجیتال نیز نیاز روزافزون به این فلز را تشدید کردهاند.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به ذخایر غنی مس در ایران گفت: مس میتواند یکی از برگهای برنده ما در اقتصاد آینده باشد. لازم است سرمایهگذاری در استخراج، فرآوری و توسعه صنایع پاییندستی مس به صورت جدی دنبال شود تا کشور بتواند از موج جهانی افزایش تقاضا بهرهمند شود.