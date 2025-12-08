پخش زنده
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان بر ضرورت برنامهریزی هدفمند در بهرهگیری از مصوبه جدید دولت در خصوص واردات کالاهای اساسی تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جواد کاظم نسب الباجی با اشاره به مصوبه اخیر دولت در خصوص مجوز واردات کالاهای اساسی از استانهای مرزی گفت: خوزستان باید با برنامهریزی دقیق از این فرصت اقتصادی بهرهبرداری کند، چون این تصمیم بستر مناسبی برای گسترش نقش بخش خصوصی در تامین کالاهای اساسی کشور است.
وی ضمن تاکید بر ضرورت برنامهریزی هدفمند در بهرهگیری از مصوبه جدید دولت در خصوص واردات کالاهای اساسی بیان کرد: فعالان اقتصادی استان باید با نگاه راهبردی، ضمن تامین پایدار نیاز بازار داخلی، از فرصت ایجادشده برای توسعه فعالیتهای تجاری و ارتقای جایگاه خوزستان در زنجیره تامین ملی استفاده کنند.
کاظمنسب الباجی اظهار داشت: مشارکت منسجم بخش خصوصی در این حوزه میتواند علاوه بر کاهش وابستگی به منابع بیرونی، زمینهساز رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال در استان باشد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان با اشاره به موضوع ترانزیت برق صنایع تصریح کرد: برای ساماندهی این مسئله کارگروهی با حضور اتاق بازرگانی اهواز، شرکت برق منطقهای، شرکتهای توزیع برق اهواز و خوزستان تشکیل میشود و دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مسئولیت پیگیری و ارائه راهحل اجرایی را بر عهده خواهد داشت.
ترانزیت برق به فرآیندی گفته میشود که در آن برق تولید شده در یک کشور از طریق شبکه برق کشوری دیگر عبور کرده و به کشور سوم صادر میشود
وی همچنین در خصوص چالشهای شرکتهای مهندسین مشاور با سازمان تامین اجتماعی، بیان داشت: این موضوع در سفر آتی هیات دولت به خوزستان مطرح و پیگیری خواهد شد و ضروری است دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی موضوع را در سطح قضایی پیگیری کند و از تعطیلی شرکتهای مشاور تا زمان صدور رای نهایی دیوان عدالت اداری در اولویت قرار گیرد.
خوزستان با دارا بودن ۲ مرز خاکی و هفت بندر تجاری دومین استان کشور در امر صادرات و واردات و تولید ناخالص ملی محسوب میشود.