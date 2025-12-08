رئیس پلیس راه مازندران اعلام کرد محور کندوان تا چهارشنبه ۱۹ آذر به دلیل اجرای پروژه نصب گالری به صورت مقطعی مسدود خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رئیس پلیس راه مازندران از انسداد مقطعی محور کندوان از یکشنبه ۱۶ آذر تا چهارشنبه ۱۹ آذر خبر داد.

سرهنگ هادی عبادی گفت: این مسدودی به منظور تکمیل پروژه نصب گالری در محدوده کمرزرد ولی‌آباد انجام می‌شود و تردد تنها برای ساکنان بومی تا قبل از محدوده پروژه امکان‌پذیر است.

وی افزود: رانندگان می‌توانند در این مدت از محورهای جایگزین فیروزکوه و هراز استفاده کنند.

به گفته رئیس پلیس راه مازندران، محور کندوان هر روز از ساعت ۷ صبح تا ۱۹ شب به غیر از روز چهارشنبه که تا ساعت ۱۲ ظهر مسدود است، بسته خواهد بود.

سرهنگ عبادی از رانندگان خواست با صبر و رعایت قوانین، پلیس راهور و عوامل راهداری را یاری کنند و در صورت نیاز با شماره‌های ۲۱۸۲۴۴۲۰ و ۲۱۸۲۴۴۳۴ تماس بگیرند.