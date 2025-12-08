به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این آثار از روز شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۴ در جشنواره تئاتر کودک و نوجوان به میزبانی همدان و در سه بخش «کودک»، «نوجوان» و «نمایش‌های خیابانی-فضای باز» به رقابت می‌پردازند.

هم‌چنین دو نمایش کانون پرورش فکری نیز در بخش جنبی بر روی تماشاخانه سیار کانون در روز‌های برگزاری جشنواره اجرا می‌شود.

بر اساس این خبر، آثار نمایشی راه‌یافته از مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون به بیست‌ونهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان در بخش «کودک» شامل نمایش‌های «اوکاپی» به نویسندگی زهرا ناظری و امین ملک‌محمودی و کارگردانی زهرا ناظری و «همه پنگوئن یا چی؟» به نویسندگی و کارگردانی شراره طیار و «یک سفر نمایشی» به نویسندگی و کارگردانی مجید کیمیایی‌پور است.

در بخش «نوجوان» نیز نمایش‌های «اتوبوس» به نویسندگی علی نبی‌پور و کارگردانی حسین اسدی و علی نبی‌پور و «گل بی‌مراد» به نویسندگی محسن پورقاسمی و کارگردانی فاطیما پورقاسمی با سایر آثار به رقابت می‌پردازند.

در بخش نمایش‌های «خیابانی-فضای باز»، نمایش «ریشه در خاک» به نویسندگی و کارگردانی علی سنامیری، «جادوی بازی‌های قدیمی» به نویسندگی میلاد حسین‌زاده و کارگردانی محمد پورعلی، نمایش «شب اسرارآمیز» به نویسندگی و کارگردانی مهدی حبیبی و نمایش «نخودی و حاکم شهر دور» به نویسندگی مهدی ایروانی و کارگردانی مجتبی خلیلی اجرا می‌شود؛ و بخش جنبی بر روی تماشاخانه سیار نمایش‌های «بازم مدرسه‌ام دیر شد» با حضور طیبه جوانمردی، حمید کاظمی، حمید دیرباز، امیر رنجبران، محمد امیدیان، النا کاظمی، علیرضا زندی‌محب و ابوالفضل فدایی و «آن شب عجیب» با حضور مریم فهیم‌پور، مژده ذکریاپور و زینب علوی نمایش‌های حاضر در این جشنواره است.

بر اساس جدول زمان‌بندی جشنواره، آثار کانون در سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان در روز اول نمایش «همه پنگوئن یاچی؟» با سه اجرا در ساعت‌های ۱۰، ۱۶ و ۱۸ در سالن پلاتو مجتمع سینمایی شهید آوینی، در روز دوم: نمایش «شب اسرارآمیز ستاره» ساعت ۱۲ در محوطه سینمایی شهید آوینی و ساعت ۱۶ در میدان امام خمینی (ره)، در سومین روز: نمایش «گل بی‌مراد» با سه اجرا در ساعت‌های ۱۰، ۱۶ و ۱۸ در سالن پلاتو استاد عبادی مجتمع فرهنگی هنری بوعلی و نمایش «اوکاپی» با سه اجرا در ساعت‌های ۱۰، ۱۶ و ۱۸ در سالن پلاتو مجتمع سینمایی شهید آوینی و نمایش «شب اسرارآمیز ستاره» ساعت ۱۲ در میدان امام خمینی (ره) و ساعت ۱۶ در محوطه مجتمع سینمایی شهید آوینی و روز چهارم: نمایش «اتوبوس» با سه اجرا در ساعت‌های ۱۰، ۱۶ و ۱۸ در سالن پلاتو استاد عبادی مجتمع فرهنگی هنری بوعلی و نمایش «یک سفر نمایشی» با سه اجرا در ساعت‌های ۱۰، ۱۶ و ۱۸ در سالن پلاتو مجتمع سینمایی شهید آوینی و نمایش «نخودی و حاکم شهر دور» ساعت ۱۱ در میدام امام خمینی (ره) و ساعت ۱۵ در محوطه مجتمع سینمایی شهید آوینی و نمایش «جادوی بازی‌های قدیمی» ساعت ۱۲ در میدام امام خمینی (ره) و ساعت ۱۶ در محوطه مجتمع سینمایی شهید آوینی اجرا خواهد داشت.

سی‌اُمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان با شعار «کودک امروز، روایت تازه، صحنه فردا» به دبیری آزاده انصاری از ۱۵ تا ۲۰ آذر ۱۴۰۴ با حضور گروه‌های نمایشی داخلی و خارجی در شهر همدان در حال برگزاری‌ست و روز پنج‌شنبه ۲۰ آذر در آیین پایانی جشنواره برگزیدگان خود را معرفی خواهد کرد.