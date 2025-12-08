پخش زنده
به مناسبت بزرگداشت هفته زن و مقام مادر، ۹۳۰ برنامه فرهنگی و متنوع در قالب ۵۸ عنوان برنامه در خراسان جنوبی برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، مسئول بسیج جامعه زنان سپاه انصار الرضا (ع) گفت: در راستای ارج نهادن به مقام والای زنان و مادران ایرانی امسال با شعار بانوی ایرانی، مظهر نجات و الگوی مقاومت، ۹۳۰ برنامه در خراسان جنوبی طراحی شده است که از ۱۷ تا ۲۳ آذر به مناسبت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) برگزار میشود.
بصیریپور افزود: در این هفته، علاوه بر تجلیل از خانوادههای شاهد و بانوان شهیده، که در خراسان جنوبی ۱۱ بانوی شهیده داریم، برنامههایی برای معرفی الگوهای برتر در حوزههای علمی، ورزشی، کارآفرینی و امیدآفرینی برگزار میشود.
وی برگزاری همایش بزرگ بانو در شهرستانهای مختلف استان، همایش تبیینی گوهران، همایش باشکوه مادری، اجتماع بانوان در حسینیه جماران بیرجند، تکریم از مادران مدالآور در عرصههای ورزشی، توزیع ۲۰۰ سری جهیزیه در جشن ازدواج آسان با همکاری کمیته امداد و بهزیستی، تجلیل از مادران دارای سه فرزند، اجرای برنامههای فرهنگی ورزشی ویژه بانوان در ۴۸۰ پایگاه مقاومت و ارائه خدمات مشاورهای رایگان به بانوان در مراکز مشاوره و پایگاههای مختلف را از جمله برنامهها در این هفته عنوان کرد.