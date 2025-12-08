معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: بسته‌بندی و صنعت هدیه، می‌توانند باعث دیده شدن و عرضه بهتر صنایع دستی شوند.

اصالت و هویت، نیاز‌های بازار و الزامات محیط کسب‌وکار هستند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مریم جلالی در بازدید از چهارمین نمایشگاه تخصصی صنایع دستی دارای بسته‌بندی و هدایای سازمانی استان یزد گفت : این نمایشگاه با تمرکز بر بسته‌بندی و نحوه عرضه، یکی از بخش‌های مهم زنجیره ارزش است و نقش کلیدی در بهبود محیط کسب‌وکار و پاسخ به نیاز مشتریان دارد.

معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ، از یزد به عنوان استانی پیشگام در حوزه بسته‌بندی صنایع دستی یاد کرد و افزود : اهتمام به حوزه بسته‌بندی و صنعت هدیه ، می‌تواند باعث شود صنایع دستی فقط به‌عنوان هنر خانگی دیده نشود بلکه علاوه بر اصالت و هویت، نیاز‌های بازار و الزامات محیط کسب‌وکار نیز در آن رعایت شود.

وی ضمن اشاره به اینکه در دنیای امروز، ارائه صرف محصول کافی نیست و باید روایت، قصه و هویت فرهنگی همراه محصول ارائه شود، گفت : البته این موضوع بخشی از برنامه‌ها و سیاست‌های معاونت صنایع دستی بوده که اکنون به مرحله اجرا رسیده و استان یزد در این مسیر پیش‌قدم بوده است.

معاون صنایع دستی کشور افزود : بسته‌بندی و صنعت هدیه ، می‌توانند باعث دیده شدن و عرضه بهتر صنایع دستی شوند و این نمایشگاه ، گامی برای توسعه پایدار و بهبود محیط کسب‌وکار است.

مریم جلالی گفت : این نمایشگاه نتیجه ترکیب دانش بازاریابی و بازارسازی با مهارت‌ها و اصالت‌های سنتی است و امیدواریم که در استان‌های دیگر نیز نمونه‌های مشابهی از آن برگزار شود تا تحول جدی در حوزه صنایع دستی اتفاق بیافتد.

وی با بیان اینکه تحمیل استاندارد‌های سایر حوزه‌ها به صنایع دستی اشتباه است، گفت : استانداردسازی بسته‌بندی در حوزه صنایع دستی ، معنای متفاوتی دارد و به معنای یکسان‌سازی نیست؛ بلکه رعایت شاخص‌ها و ویژگی‌های هر رشته مدنظر است.

معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی افزود : صنایع دستی باید تمایز‌ها و ویژگی‌های خود را حفظ کند و بسته‌بندی هم باید با همین تفاوت‌ها طراحی شود.

جلالی گفت : به دلیل تنوع، تعدد رشته‌ها و امکان شخصی‌سازی، بسته‌بندی باید متناسب با این ویژگی‌ها طراحی شود و در عین حال خود صنایع دستی و موتیف‌های سنتی می‌توانند به‌عنوان المان‌های بسته‌بندی برای سایر کالا‌ها هم استفاده شوند.

معاون صنایع دستی وزارت میراث از تدوین سند جامع مدیریت زنجیره ارزش صنایع دستی خبر داد و افزود : مراحل بررسی این سند در کمیسیون‌های تخصصی انجام شده و به صحن علنی رسیده است.

وی گفت : صنایع دستی حوزه‌ای چندوجهی است و هر رشته مانند سفال، منبت، بافته‌ها، مس یا قلم‌زنی ویژگی‌ها و شاخص‌های خاص خود را دارد لذا زنجیره ارزش باید میز‌های تخصصی و استاندارد‌های مناسب هر رشته را داشته باشد.

جلالی هدف اصلی در این خصوص را حفظ اصالت در کنار رعایت الزامات محیط کسب‌وکار برشمرد و افزود : در واقع با این رویکرد نه اصالت از بین خواهد رفت و نه بازار مانع رشد می‌شود.

وی با بیان اینکه برای انتقال دانش تخصصی بسته‌بندی به کارگاه‌های کوچک و هنرمندان مستقل، همکاری با دانشگاه‌ها، پارک‌های علم و فناوری، شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق تعریف شده است، گفت : راه‌اندازی مراکز رشد و نوآوری در این خصوص کمک می‌کند نیاز‌های بازار و مشتریان بهتر پاسخ داده شود.

جلالی به اجرای برنامه «مهر اصالت ملی» با همکاری دانشگاه‌ها اشاره کرد و افزود : استانداردسازی کارگاه‌ها نیز با همکاری وزارت صمت در حال پیشرفت است و اصرار داریم که این فرآیند باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن حفظ مؤلفه‌های هنری، شاخص‌ها و معیار‌های سایر کالا‌ها به صنایع دستی تحمیل نشود.

وی علت ضعف‌های گذشته در بسته‌بندی صنایع دستی را دشواری طراحی بسته‌بندی برای محصولات منحصر‌به‌فرد اعلام کرد و گفت : به عبارتی از آنجایی که هر محصول نیاز به بسته‌بندی یکتا داشت، همین می‌توانست هزینه‌ها را افزایش دهد ولی خوشبختانه نسل جدید تولیدکنندگان، همراه با دانشجویان و شرکت‌های خلاق، پیشرفت‌های قابل توجهی در طراحی بسته‌بندی ایجاد کرده‌اند.

معاون صنایع دستی کشور افزود : برگزاری این نمایشگاه در یزد نشان می‌دهد ظرفیت‌های بالقوه به بالفعل تبدیل شده و یزد اکنون در حوزه بسته‌بندی صنایع دستی پیشگام است.