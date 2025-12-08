پخش زنده
سخنگوی سپاه گفت: فرض آمریکاییها این بود که ایران قدرت منطقهای خود را از دست داده و تصور میکردند با حمله به داراییهای علمی و نظامی، ایران دچار شوک میشود و فروپاشی رخ میدهد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار «علیمحمد نائینی» در نخستین نشست ستاد مرکزی بزرگداشت یومالله ۹ دی در سال جاری ضمن تبریک سالروز ولادت حضرت زهرا (س)، ابراز امیدواری کرد که مراسم بزرگداشت امسال نیز همچون سالهای گذشته با شکوه، شور و معنای بیشتری برگزار شود.
وی در ادامه با تشریح رویکردها نسبت به حوادث تاریخی، اظهار داشت: در مواجهه با وقایع مهم تاریخی سه رویکرد وجود دارد؛ نخست توصیف دقیق حوادث و بیان جزئیات برای جلوگیری از تحریف تاریخی، دوم پرداختن به علل و چرایی وقوع آنها و سوم و مهمتر از همه، عبرتآموزی برای آینده و استخراج درسهایی که امروز به کار میآید.
رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت یومالله ۹ دی افزود: مقام معظم رهبری در جلسهای که ستاد بزرگداشت نهم دی توفیق حضور در آن داشت، بر همین سه محور و عناصر شکلدهنده این حماسه تأکید فرمودند؛ بنابراین تکلیف ما در این ستاد مشخص است و باید اهداف و فلسفه برگزاری این مناسبت را به روشنی بیان کنیم.
وی با اشاره به فتنه ۸۸ عنوان کرد: آنچه در سال ۸۸ رخ داد، حاصل اقدامات یک جریان تمامیتخواه داخلی بود که دشمن را به باور فروپاشی از درون رساند. فتنه ۸۸ یک طرح خطرناک، پیچیده، سیاسی، امنیتی و کاملاً براندازانه بود. براندازی نظام توسط دشمن خارجی بدون فروپاشی داخلی معنی ندارد و ممکن نیست. جریان غربگرا در داخل، شرایط را برای براندازی نرم در اختیار دشمن گذاشت و سران کشورهای غربی و آمریکا نیز علناً اعلام کردند که کار نظام تمام است.
سخنگوی سپاه با اشاره به شباهت اهداف دشمن در فتنه ۸۸ و «جنگ تحمیلی ۱۲روزه»، گفت: در جنگ ۱۲روزه نیز دشمن به دنبال کشاندن جنگ به داخل کشور و پیوند زدن آن با شورشهای اجتماعی و مسلحانه بود. جنس هر دو پروژه یکی بود و تفاوتشان فقط در شکل اجرا بود؛ حتی قبل از جنگ ۱۲روزه نیز همان جریان غربگرا به دشمن القا کرده بود که ایران ضعیف است و پس از حمله، کشور دچار آشوب خواهد شد؛ این همان باور اشتباهی بود که دشمن در ۳۱ شهریور ۵۹ هم داشت.
رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت یومالله ۹ دی تصریح کرد: فتنه و فتنهگری پایان ندارد و به اشکال مختلف ادامه مییابد. در تحلیل رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره جنگ اخیر نیز تأکید شد که این جنگ تجربه جدیدی نبود؛ آمریکاییها طی ۴۶ سال با روشهای مختلف دنبال براندازی بودند. اهداف دشمن در سال ۸۸ و سال ۱۴۰۴ یکی است؛ فقط یکی پروژه براندازی نرم بوده و دیگری پروژه براندازی سخت.
وی با اشاره به تجربه دشمن در انقلابهای رنگی بیان کرد: آمریکا در ۲۲ کشور مدل انقلاب رنگی را آزموده و در ۱۷ کشور به نتیجه براندازی رسیده است. در یک مدل، انقلاب رنگی و شورش مقدمه ورود نظامی دشمن است و در مدل دیگر، آشوب داخلی مقدمه تجزیه کشور و مداخله خارجی میشود؛ اما نتیجه در هر دو یکسان است. هم فتنه ۸۸ و هم جنگ ۱۲روزه پروژههای آمریکایی بودند.
سردار نائینی ادامه داد: فرض آمریکاییها این بود که ایران قدرت منطقهای خود را از دست داده و بازدارندگی لازم را ندارد. آنها تصور میکردند که با حمله به داراییهای علمی و نظامی، ایران دچار شوک می شود و فروپاشی رخ میدهد؛ بنابراین باید فتنه ۸۸ بازخوانی شود تا نگذاریم یک طرح براندازی خطرناک به سطح یک دعوای انتخاباتی تقلیل پیدا کند.
رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت نهم دی با تأکید بر اینکه یکی از اهداف اصلی این مناسبت، افزایش سطح فتنهشناسی و تهدیدشناسی است، افزود: باید در همه استانها با همکاری ستادها، این سطح را بالا ببریم؛ زیرا عناصر غیرانقلابی و کسانی که مرعوب هژمونی غرب هستند، همچنان به فتنهانگیزی ادامه میدهند و از مقابله با نظام دست برنمیدارند.
سخنگوی سپاه با اشاره به نقش مردم و رهبری در خنثیسازی فتنهها گفت: ملت ایران ملتی مقتدر، باعزت، شجاع و دشمنشناس است. این ملت بین دعوای انتخاباتی و توطئه دشمن فرق میگذارد. ممکن است در معیشت و اداره کشور گلایه داشته باشد، اما بین اعتراض مشروع و شورش تفاوت قائل میشود و اجازه نمیدهد که دشمن از مطالبات مردمی سوءاستفاده کند. این تشخیص درست و اقدام بهموقع، بارها در طول سالهای گذشته ثابت شده است.
سردار نائینی با اشاره به بیانات رهبر انقلاب در جنگ اخیر خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری فرمودند که ملت ایران عزت و عظمت دارد و تسلیم دشمن نمیشود؛ همچنین درباره ۹ دی نیز فرمودند که حرکت مردم نشانه رشد، عظمت و وقتشناسی ملت است.
رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت یومالله ۹ دی بیان کرد: خدا را شکر میکنیم که دشمنی داریم که متوهم است و فرصتهای فراوانی برای قدرتسازی در اختیار ما قرار میدهد. از این مناسبتها باید برای تقویت قدرت نرم، قدرت سخت و همه ابعاد قدرت ملی استفاده کنیم.
وی در پایان گفت: انشاءالله امسال شاهد حرکت پرشورتر و فضای روشنگرانه گستردهتری در سراسر کشور باشیم. از نقطهنظرات همه صاحبنظران استفاده خواهیم کرد و همکاری دستگاهها و ستادهای استانی، نقش مهمی در تحقق اهداف این مناسبت دارد.