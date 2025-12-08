به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از ستاد خبری جشنواره، هیئت داوران بخش نمایشنامه‌نویسی حرفه‌ای سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان متشکل از اردشیر صالح‌پور، مریم کاظمی و روزبه حسینی، پس از بررسی حدود ۲۰۰ اثر رسیده به دبیرخانه جشنواره، نامزدهای این بخش را اعلام کردند.

در این دوره، ۱۱ نمایشنامه حرفه‌ای به‌عنوان نامزد معرفی شده‌اند که به ترتیب حروف الفبا عبارتند از:

۱. منوچهر اکبرلو برای نمایشنامه‌ «زال پسر سام» از تهران

۲. محمود جامه‌بزرگ برای نمایشنامه‌ «دو دوست» از تهران

۳. حمیدرضا حسینعلی برای نمایشنامه‌ «طلسم سبز» از تهران

۴. میلاد حسینی برای نمایشنامه‌ «عجیب‌ها» از تهران

۵. هادی حوری برای نمایشنامه‌ «زمستان است» از تهران

۶. مهدی صفاری‌نژاد برای نمایشنامه‌ «هیراد و ماجرای شهر» از تهران

۷. مجتبی مقدم برای نمایشنامه‌ «درخت مادر» از باغ‌ملک

۸. امین‌رضا ملک‌محمودی برای نمایشنامه‌ «بابایی بخند» از تهران

۹. مسعود مهرابی برای نمایشنامه‌ «گنده‌درخت» از شهرری

۱۰. آرین ناصری برای نمایشنامه‌ «پرواز فالکون هشت» از تهران

۱۱. موسی هدایتی برای نمایشنامه‌های «خار و گنجشک» و «مشت کوهستان» از قروه

برگزیدگان نهایی این بخش در مراسم اختتامیه سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان معرفی می‌کنند.

سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان با شعار «کودک امروز، روایت تازه، صحنه فردا» به دبیری آزاده انصاری تا ۲۰ آذر با حضور گروه‌های نمایشی داخلی و بین‌المللی در شهر همدان در حال برگزاری است.