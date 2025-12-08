به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی گفت: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، تمامی نیرو‌ها و تجهیزات اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای استان برای ارائه خدمات ایمن و بدون وقفه در محور‌های ارتباطی استان در فصل سرد سال در آماده‌باش کامل قرار دارند.

ارسلان شکری، با اشاره به آماده‌سازی ناوگان راهداری برای مقابله با شرایط جوی در فصل زمستان افزود: در طرح زمستان امسال ۳۵۸ دستگاه انواع ماشین‌آلات راهداری زمستانی و ۴۳۷ نفر از اپراتور‌های ماشین الات راهداری زمستانی برای انجام عملیات برف‌روبی، نمک‌پاشی و بازگشایی محور‌های استان به‌صورت شبانه‌روزی سازماندهی شده‌اند.

شکری، با تأکید به اینکه آذربایجان‌غربی یکهزار و ۱۷۴ کیلومتر راه شریانی و ۱۱ هزار و ۲۲۴ کیلومتر راه غیرشریانی دارد، تصریح کرد: ۱۲هزار و ۳۵۹ کیلومتر از راه‌های استان تحت تأثیرعملیات راهداری زمستانی قرار دارند و علاوه بر این، ۱۸ هزار و ۸۵۴ کیلومتر راه همسنگ و ۶۵۳ کیلومتر گردنه برف‌گیر در استان وجود دارد که مدیریت و نگهداری آنها در شرایط برفی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی، با شاره به وضعیت راهدارخانه‌های استان گفت: در حال حاضر ۶۷ باب راهدارخانه مرکزی و ۱۸ باب راهدارخانه اداره‌ای در استان فعال بوده و ۵۱ راهدارخانه بین‌راهی شامل ۳۷ راهدارخانه ثابت و ۱۴ راهدارخانه سیار برای پوشش نقاط حساس و جاده‌های برف‌گیر استان تجهیز شده است و تعداد آشیانه‌های نگهداری ماشین‌آلات نیز به ۳۱ باب می‌رسد.

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی اضافه کرد: برای اجرای عملیات زمستانی در سطح استان، ۴۲ هزار تن شن و ماسه و ۲۰ هزار تن نمک در انبار‌های راهداری ذخیره‌سازی شده است و همچنین ۱۹ باب انبار نمک و ماسه در نقاط مختلف استان در اختیار نیرو‌های راهداری قرار دارد تا عملیات روان‌سازی و ایمن‌سازی محور‌های استان بدون وقفه انجام شود.