در راستای برنامه ایران جان گلستان ایران ، استاندار گلستان با حضور در برنامه تهران بیست شبکه خبر به بیان ظرفیت ها و توانمندی های استان گلستان برای جذب سرمایه پرداخت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ استاندار گلستان گفت: برای رفع ناترازی برق مجوز‌های بی نام برای سر مایه گذاری تولید برق صادر شده و ادارات استان را به تامین برق خود از پنل‌های خورشیدی ملزم کرده‌ایم.

علی اصغر طهماسبی با اشاره به کمبود ۲ هزار تخت بیمارستانی در استان از رشد ۵۶ درصدی اعتبارات حوزه درمان برای رفع کمبود‌های استان خبر داد.

وی همچنین از صادرات ۳۲۹ میلیلون دلاری استان به کشور‌های آسیای میانه در هشت ماه امسال خبر داد و افزود:در این مدت ارزش دلاری کالا‌های صادراتی ۱۴ درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال بود.

استاندار از پی گیری طرح علاج بخشی خلیج گرگان با دستور رئیس جمهور گفت.

وی دیوار دفاعی گرگان و برج آجری گنبد کاووس، بوم گردی، صنایع دستی و فرش ترکمن را از فرصت‌های سرمایه گذاری در بخش گردشگری دانست.

استاندار گفت: برای توسعه ۱۱۱ ککیلومتر راه روستایی در ۲۳۵ روستا ۴۴۴ میلیارد تومان و برای بهسازی و روکش آسفالت ۴۹۸ کیلومتر جاده‌ای استان ۵۹۳ میلیارد تومان در یک سال اخیر هزینه شده است.