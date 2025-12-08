پخش زنده
مرکز مدیریت حوزههای علمیه تصریح کرد: «ماراتن ۵۰۰۰ نفره کیش» از مصادیق نگرانکننده اندلس سازی جامعه است؛ بیتوجهی به عفاف و حجاب پیامدهای خطرناکی در عرصه فرهنگی و اجتماعی به دنبال خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مرکز مدیریت حوزههای علمیه نسبت به هنجارشکنی در مسابقات ماراتن کیش بیانیهای منتشر کرده است.
در بخشی از این بیانیه آمده است: برگزاری «ماراتن ۵۰۰۰ نفره کیش» از مصادیق نگرانکننده اندلس سازی جامعه اسلامی است؛ رویدادی که به جای تبدیلشدن به فرصت، به تهدیدی فرهنگی بدل شد. امری که دل مردم، دلسوزان فرهنگ و خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران را به درد آورد.
متن این بیانیه بدین شرح است:
قال رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم:إنّ المَعصیَةَ إذا عَمِلَ بها العَبدُ سِرّا لم تَضُرَّ إلاّ عامِلَها، و إذا عَمِلَ بها عَلانِیَةً و لم یُغَیَّرْ علَیهِ أضَرَّت بالعامَّةِ.
ترجمه: «اگر گناه پنهانی باشد فقط به گناهکار زیان میرساند، اما اگر آشکار شود و مردم اعتراض نکنند، همه جامعه آسیب میبیند.»
دشمنان وبدخواهان ایران اسلامی با آگاهی از اینکه «عفاف و حیا» یکی از سنگرهای دفاع از هویت ملی و دینی ایرانیان است، سالهاست تلاش میکنند این ارزش را هدف بگیرند و آن را دچار چالش و تزلزل کنند. در این میان، برخی جریانها یا افراد در داخل کشور که گاه مسئولیتهایی نیز بر عهده دارند با تصمیمهای نسنجیده، برنامهریزیهای غیرکارشناسی و گشودن فضا برای نمایشهای خارج از چارچوب، ناخواسته در جهت اهداف فرهنگی دشمن حرکت میکنند و لطمههای جدی به باورهای عمومی وارد میسازند و راه ترویج بی بند و باری یا همان اندلس سازی ایران اسلامی را هموار میکنند.
اندلسسازی به معنای فاصله گرفتن جامعه از هویت اسلامی و رها کردن ارزشهای اخلاقی و دینی است. برگزاری «ماراتن ۵۰۰۰ نفره کیش» یکی از همین مصادیق نگرانکننده است؛ رویدادی که به جای تبدیلشدن به فرصت، به تهدیدی فرهنگی بدل شد. امری که دل مردم، دلسوزان فرهنگ و خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران را به درد آورد.
گزارشهای متعدد و عکس و فیلمهای ناهنجاریهای این رویداد در جزیره کیش، دل هر انسان متعهد و اخلاق مداری را به درد آورد.
حجاب و عفاف از دیرباز رکن اساسی هویت فرهنگی و اجتماعی مردم ایران بوده است که بیتوجهی به آن میتواند پیامدهای خطرناکی در عرصه فرهنگی و اجتماعی به همراه داشته باشد.
مرکز مدیریت حوزههای علمیه ضمن تأکید بر ضرورت حفظ ارزشهای اسلامی و فرهنگی در همه مناطق کشور، از تمامی مسئولان و نهادهای ذیربط میخواهد که با برنامهریزی دقیق، اقدامات مؤثر و پاسخگویی شفاف، زمینه تکرار نشدن چنین حوادث و همچنین ارتقای وضعیت حجاب و عفاف در جامعه را فراهم آورند همچنین این توصیه را لازم میداند که ضروری است سازوکارهای نظارتی دقیق و کارآمد برای جلوگیری از گسترش ناهنجاریها طراحی و اجرا شود.