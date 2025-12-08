نمایشگاه صنایع دستی، موادغذایی، هنر و خلاقیت بانوان کارآفرین در بخش وراوی شهرستان مهر بر پا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در این نمایشگاه در ۴۰ غرفه هنر‌های بانوان کارآفرین بخش وراوی را به نمایش گذاشته شده است.

در این نمایشگاه تمام صنایع دستی ارائه‌شده از حصیربافی با برگ نخل (پش)، تلی‌بافی و زری‌بافی، دوخت لباس‌های اصیل محلی، قالی‌بافی، ظروف سرامیکی، ابزار سنتی مراسمات قدیمی، تریکوبافی تا نقاشی‌های حرفه‌ای، توسط غرفه‌داران تولید شده است.

غرفه‌های خوراکی در نمایشگاه محصولات بانوان کارآفرین با ارائه‌ی عسل کوهی، زعفران، لبنیات سنتی، معجون‌های محلی، دنگو، رشته‌کو، نان‌های محلی و انواع شیرینی‌های خانگی نشان می‌دهند که طبیعت و هنر هنوز در وراوی زنده است.

هدف اصلی این نمایشگاه احیای اصالت و سنت وراوی، معرفی بانوان خلاق و کارآفرین و ایجاد اعتمادبه‌نفس اقتصادی برای هنرمندان این منطقه است.