به گزارش خبرگزاری صداو سیما ، معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در آیین بزرگداشت روز جهانی خاک با شعار «خاک‌های سالم برای شهر‌های سالم» گفت :برنامه بین‌المللی پزشک خاک با هدف بهبود وضعیت خاک و ارتقای دانش کارشناسان در چند استان کشور اجرا شده است و این طرح از اقدامات مهم امسال در حوزه حفاظت و سلامت خاک به شمار می‌رود.

صفدر نیازی شهرکی هدف این همایش را ارتقا آگاهی عمومی، گفتمان‌سازی فرهنگی و جلب مشارکت صاحبان منافع عنوان کرد و افزود: همکاری‌های بین‌المللی ایران در حوزه خاک پس از عضویت کشور در فائو از سال ۱۳۹۶ آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

وی تأکید کرد: آینده بر خاک استوار است. خاک عنصری خاموش و زیربنای امنیت غذایی، تنوع زیستی و توسعه پایدار به شمار می‌رود.

معاون آب و خاک با اشاره به چالش‌های جهانی افزود: بخشی از زمینهای کشور‌ها تحت تأثیر شوری قرار گرفته و میانگین مواد آلی کاهش یافته است که در نتیجه آن، خاک‌ها گرسنه شده‌اند. همچنین میلیون‌ها هکتار از زمینهای کشاورزی در حریم شهر‌ها گرفتار توسعه شهری شده و همین موضوع سبب شده امروز از درمان سخن بگوییم.

صفدر نیازی شهرکی گفت : اقدامات این معاونت در چهار محور دنبال می‌شود: عملیاتی کردن تکالیف قانون حفاظت خاک، استقرار خط مش و صیانت از منابع پایدار خاک، بهره‌گیری بهینه از ظرفیت‌های علمی کشور و آموزش مسئولیت‌پذیری در قبال خاک، و همچنین پایش سلامت خاک.

معاون آب و خاک با اشاره به چالش‌های جهانی درباره اقدامات یک سال گذشته افزود: تحقیقات تفسیری خاک در سطح ۶۲ هزار هکتار انجام شده و این رقم در سال ۱۴۰۴ با افزوده شدن حدود ۸۲ هزار هکتار گسترش می‌یابد.

نیازی شهرکی گفت : ساماندهی و نظارت بر ۲۷۷ آزمایشگاه خصوصی، پایش کمی و کیفی خاک در ۱۷ استان، اجرای مزارع الگویی به منظور بهبود وضعیت خاک و گیاه در ۶ استان، اجرای برنامه بین‌المللی پزشک خاک و برگزاری کارگاه آموزشی برای کارشناسان ۹ استان در گلستان از دیگر اقدامات مهم در حال اجرا است.

وی با اشاره به شعار سال و ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌ها افزود: این همایش به صورت مشارکتی برگزار شده و هدف آن پیگیری مفهوم شهر سالم بر پایه خاک سالم است.

معاون وزیر گفت: شهر سالم با خیابان‌های آسفالت تعریف نمی‌شود بلکه بر بستری از خاک سالم و تنوع‌پذیر استوار است. اکنون ۷۵ درصد جمعیت کشور شهرنشین هستند و امنیت غذایی آنان به سلامت خاک پیرامون شهر‌ها وابسته است.

نیازی شهرکی در پایان تأکید کرد: خاک فقط یک موضوع محیط زیستی نیست بلکه مسئله‌ای اقتصادی، زیستی و حتی امنیتی است.