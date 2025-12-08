تردد خودرو‌های منطقه آزاد کیش و قشم در هرمزگان با حضور سردار حسینی فرمانده راهور کشور در شورای راهبری ترافیک استان سازوکار‌های اجرایی به مرحله نهایی رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، استاندار هرمزگان در این نشست با قدردانی از حضور فرمانده پلیس راهور فراجا، افزود: نگاه مؤثر و سیاست‌های پلیس راهور می‌تواند شتاب‌دهنده اجرای طرح‌ها باشد، مردم مطالباتی دارند که گاهی محقق نشده و حتی موجب نارضایتی شده است.

آشوری تازیانی با قدردانی از نظر مثبت پلیس راهور برای صدور مجوز تردد خودرو‌های منطقه آزاد در سراسر استان، گفت: این اقدام بزرگی است و منجر به توسعه حمل و نقل خواهد شد و مردم هرمزگان از خودرو‌های ایمن برخوردار خواهند شد.

او تاکید کرد: دستورالعمل‌های تردد خودرو‌های منطقه آزاد در حال تدوین است و به زودی اطلاع رسانی خواهد شد.

فرمانده پلیس راهور فراجا در رابطه با مجوز تردد خودرو‌های پلاک منطقه آزاد در سراسر هرمزگان، گفت: ما با هر اقدامی که امکان خوب و مناسب را در اختیار مردم قرار دهد موافق هستیم و باید بستر کنترل آن ایجاد شود تا سامانه‌های پلیس قابلیت خواندن پلاک‌های منطقه آزاد را داشته باشند و برای این مهم شهرداری‌های استان هرمزگان باید نهایت همکاری را داشته باشند.