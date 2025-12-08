استاندار اردبیل، با اشاره به نقش و تأثیرگذاری دانشگاه‌ها، تربیت افراد مسئولیت‌‌‌پذیر را از رسالت‌های مهم این مراکز علمی دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مسعود امامی یگانه در مراسم روز دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل اظهار کرد: دانشجویان باید صدای مطالبه‌گری و مشارکت مردم در حوزه‌های مختلف باشند و امروز با مسئولیت پذیری در بالندگی کشور نقش‌آفرینی کنند.

وی با بیان اینکه دانشگاه صرفاً فضای آموزشی نیست، افزود: باید از ثانیه ثانیه دوران تحصیل برای رشد، بالندگی و انجام مسئولیت در قبال خود و جامعه استفاده کنیم.

استاندار اردبیل با دعوت از دانشجویان به بهره‌گیری مناسب از فرصت‌ها و حساسیت به محیط پیرامون خود تصریح کرد: ضروری است با برنامه‌ریزی درست برای زمان و زندگی، رشته تحصیلی خود را همراه با مهارت‌های مرتبط به بهترین شرایط ادامه دهید.

امامی یگانه گفت: استان اردبیل به همه رشته‌های تحصیلی نیاز دارد و نباید تحت تأثیر حاشیه‌ها از مسیر علم و مهارت غافل شویم.

وی با اشاره به ضرورت تمرکز بر یادگیری از ابتدای ورود به دانشگاه تا فارغ‌التحصیلی، توجه به استفاده بهینه از فضای مجازی برای ارتقای آگاهی را مهم ارزیابی کرد.

استاندار اردبیل به برخی آسیب‌ها و اهداف از پیش تعیین شده در فضای مجازی اشاره کرده و خواستار ورود آگاهانه دانشجویان به این فضا و بهره‌گیری هدفمند از این بستر شد.