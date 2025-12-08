پخش زنده
استاندار خوزستان با اشاره به درخواست کمک از ژاپن و چین برای بررسی راههای کاهش آلودگی هوا، گفت: در این آلودگی هوا چارهای جز تعطیلی مدارس نداریم، زیرا سلامت مهمتر است و نمیشود دانشآموزان در هر شرایطی سر کلاس حاضر شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالیزاده با بیان اینکه عوامل آلاینده خوزستان به سه بخش آلودگی آب، هوا و خاک تقسیم میشوند، اظهار کرد: عوامل متعددی منجر به آلودگی هوا میشوند که یکی از این عوامل، آتشسوزی و خودسوزی نیزارهای بخش عراقی تالاب هورالعظیم است که پیگیریهای متعددی در این زمینه انجام شده است
وی با اشاره به تاثیر سدسازیسازی ترکیه در کاهش آب رودخانههای دجله و فرات افزود: در پی خشک شدن رودخانه دجله و دریاچهامالنعاج و کاهش آورد آب در بخش عراقی هورالعظیم، این تالاب خشک شده است. در این زمینه با استانداران استانهای مرزی و مسئولان ردههای مختلف و حتی وزیر کشور عراق مذاکراتی انجام شده است.
در کرخه آبی برای رهاسازی به سمت عراق نداریم
استاندار خوزستان گفت: دو سوم تالاب هورالعظیم در عراق قرار دارد. عراقیها عضو کنوانسیون رامسر هستند و این منطقه، مشمول قوانین این کنوانسیون است، بنابراین باید طبق این قانون مشکل را حل کنند.
وی با بیان اینکه مهار خودسوزی تالاب هورالعظیم نیازمند حجم قابل توجهی آب است، ادامه داد: در نهایت عراقیها خواستار رهاسازی آب از کرخه شدند، اما ما آبی در رودخانه نداریم و مقدار آب موجود برای کشت پاییزه در نظر گرفته شده است.
طرح موضوع آلودگی هوای خوزستان در هیات دولت
موالیزاده اضافه کرد: در جلسه هیات دولت، مشکلات مربوطه به آلودگی هوا را به تفصیل مطرح کردم و قرار شد کارگروهی در هیات دولت متشکل از دستگاههای مربوط تشکیل شود و این موضوع را دنبال کند و در سفر رئیس جمهور به خوزستان هم این موضوع دنبال میشود.
وی افزود: در پی پیگیریهای متعدد و صحبت با با وزرا و مسئولان در ردههای مختلف، برای فروکش آتش در دو نوبت هواپیمای آبپاش به خوزستان اعزام شد و ۲۵ سورتی پرواز انجام داد.
تلاش برای خرید یک هواپیمای آبپاش در خوزستان
استاندار خوزستان گفت: در تلاش برای خریداری یک هواپیمای آبپاش و استقرار آن در خوزستان هستیم تا از این به بعد با استفاده از آن، آتشسوزیها مهار شوند. در دولت این موضوع مطرح شده است و باید پیگیریها در این باره انجام شود.
وی با اشاره به دیگر عوامل آلاینده هوا بیان کرد: ریزگرها با منشأ داخلی و خارجی نیز از دیگر عوامل آلاینده هوا هستند. در خوزستان هفت کانون ریزگرد داریم؛ از زمان وقوع سیل سال ۹۸ تاکنون به ندرت ریزگرد با منشأ داخلی داشتهایم و بیشتر گرد و خاکها از عراق، اردن، عربستان و منطقه دیرالزور سوریه به سمت خوزستان آمده است.
موالیزاده ادامه داد: همچنین آتش زدن کاه و کلش زمینها به دست برخی کشاورزان، هوای خوزستان را آلوده میکند که باید در این زمینه فرهنگسازی شود. برداشت مزارع نیشکر نیز باید با هاروستر انجام شود و به این منظور باید دستگاههای بیشتری خریداری شود که البته گران است. یکی دیگر از موضوعها در جریان سفر هیات دولت به خوزستان، تامین این دستگاهها برای برداشت سبز نیشکر است.
وی افزود: استقرار صنایع مختلف در خوزستان از جمله کربن بلک، نفت، فولاد و نیروگاهها نیز منجر به آلودگی هوا میشود. مازوتسوزی در کارخانههای سیمان که اکنون نیز انجام میشود، از دیگر علت آلودگی هواست و این کارخانهها باید به جای مازوتسوزی، گازسوزی کنند.
جمعآوری فلرها تا ۱۴۰۶
استاندار خوزستان گفت: حدود ۲۰۰ فلر در خوزستان داریم که ۲۰ فلر در یک سال گذشته خاموش شدهاند و ۱۲ فلر هم بهسوزی شدهاند. دیگر فلرها هم باید تا پایان سال ۱۴۰۶ جمعآوری شوند؛ البته تلاش میشود این کار زودتر انجام شود.
وی بیان کرد: در این آلودگی هوا چارهای جز تعطیلی مدارس نداریم، زیرا سلامت مهمتر است و نمیشود دانشآموزان در هر شرایطی سر کلاس حاضر شوند.
موالیزاده با بیان اینکه تلاش میشود از هر طریقی آلودگی هوا کاهش یابد، گفت: در سفر سفیر ژاپن به خوزستان درخواست کردم گروه کارشناسی به اهواز اعزام کنند تا راههای کاهش آلودگیها را بررسی کنند. گروه چینی نیز هفته گذشته به خوزستان آمد و از آنها درخواست کردیم آنها هم این کار را انجام دهند.