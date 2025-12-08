به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، استان خوزستان براساس آمار ثبت و احوال رتبه سوم در بین استان‌های کشور در زمینه ولادت‌ها را دارا می‌باشد و به گفته رئیس مرکز بهداشت خوزستان با همکاری بسیج جامعه پزشکی تعداد مراکز نفس در شهر‌های زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز به ۲۴ مرکز افزایش یافت.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان گفت: همزمان با سراسر کشور از دهم آذر ماه مبلغ ۶۵۰ هزار تومان طرح یسنا به حساب مادران باردار و دارای نوزدان شیرخوار که در دهک‌های یک تا سه هستند، واریز شد.