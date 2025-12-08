به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، مدیرکل آموزش و پرورش استان در این مراسم در روستای سلم‌آباد شهرستان سربیشه اجرای این طرح را اقدامی مؤثر در ارتقای سلامت و بهبود وضعیت تغذیه‌ای دانش‌آموزان عنوان کرد و گفت: تغذیه سالم، زیربنای سلامت جسمی و روانی دانش‌آموزان است و شیر به‌عنوان ماده‌ای مغذی و کامل، نقشی اساسی در رشد جسمی، تقویت حافظه، افزایش تمرکز و بهبود فرایند یادگیری دارد.

مهدی مرتضوی با اشاره به ازسرگیری طرح شیر مدارس پس از چندین سال وقفه افزود: در این مرحله، شیر رایگان در ۴۰ نوبت و به‌صورت دو وعده در هفته بین ۱۰۸ هزار دانش‌آموز دوره ابتدایی در هزار و ۲۰۰ مدرسه استان توزیع می‌شود.

به گفته وی، در مجموع بیش از ۴ میلیون و ۳۱ هزار و ۷۸۰ بسته شیر ۲۰۰ سی‌سی در این طرح میان دانش‌آموزان توزیع خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه شیر‌های توزیعی «غیرقابل فروش» بوده و صرفاً برای مصرف دانش‌آموزان در نظر گرفته شده است، افزود: کمبود منابع شیر در استان به دلیل نبود کارخانه تولید شیر استریلیزه، شیر مورد نیاز از طریق استان خراسان رضوی تأمین شده است.