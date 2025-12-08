وزیر امور اقتصادی و دارایی، در مراسم بزرگداشت روز حسابدار تأکید کرد: بدون نظام حسابداری و حسابرسی شفاف، دقیق و قابل اعتماد، شعار «رشد عدالت‌محور» به برنامه عملیاتی تبدیل نمی‌شود و مبارزه واقعی با فساد نیز ممکن نیست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزیر امور اقتصادی و دارایی در همایش گرامیداشت روز جهانی حسابدار، به نقش حسابرسی در تمام ارکان حکمرانی اشاره کرد و گفت: نقشی که حسابرسی در اقتصاد و اجتماع دارد، یعنی شفافیت و حذف فسادی که عدالت را از بین می‌برد.

سیدعلی مدنی زاده افزود: حلقه وصل آرزوی سهامداران یک شرکت با واقعیت میدان و اجرا، حسابرسی و حسابداری است. هر چقدر فاصله این نقطه وصل کمتر شود نتیجه‌ها بی اثر خواهند بود.

مدنی زاده گفت: اگر حسابرسی به درستی انجام نشود، ریشه فساد در تمام نقاط از جمله بانک و شرکت‌ها باقی خواهند ماند. صورت‌های مالی ظاهری ولی واقعیت خالی از سودآوری و غیرواقعی شدن ترازنامه بانک مرکزی و چاپ پول و در نهایت ایجاد تورم درکشور ایجاد می‌شود. چندین دهه است گرفتار مسئله تورم هستیم و یکی از اصلی‌ترین ریشه‌های تورم مسئله حوزه حسابداری و حسابرسی هست که توجه کافی به آن نشده است.

مدنی زاده گفت: از جامعه حسابداران تقاضا می کنم روش‌ها و حکمرانی خود را تغییر بدهند زیرا جهان با یک انقلاب صنعتی جدید رو به رو شده و اقتصاد دیجیتال ضروریترین تغییر برای اقتصاد است. دنیا با اقتصاد دیجیتال حرکت میکند و ما نباید با روش‌های سنتی انتظار جذب سرمایه گذار داشته باشیم.

در حال تکمیل...