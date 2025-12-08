پخش زنده
۴۵۰۰ داوطلب در جمعیت هلال احمر شهرستان اردستان ساماندهی شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ رئیس جمعیت هلال احمر اردستان با بیان اینکه این افراد در گروههای حمایت، مهارت، مشارکت و هدایت ساماندهی شدهاند، گفت: در حال حاضر ۱۱ خانه هلال با هدف افزایش سطح آگاهی و مهارت افراد در این شهرستان تشکیل شده است.
مجید زارعی افزود: همچنین از ابتدای امسال تا کنون بیش از هزار نفر در دورههای مخصوص مبتنی بر نیاز محلی در خانههای هلال آموزش دیدهاند.
وی با اشاره به کمک ۲ میلیارد تومانی خیران از ابتدای امسال به جمعیت هلال احمر اردستان گفت: این کمکها در زمینه درمان، کمک معیشتی و تهیه نوشت افزار هزینه شده است.