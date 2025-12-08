پخش زنده
پایگاههای امداد و نجات و نیروهای عملیاتی استان زنجان با صدور هشدار نارنجی هواشناسی به حالت آمادهباش درآمدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان زنجان اعلام کرد: پایگاههای امداد و نجات و نیروهای عملیاتی این استان با صدور هشدار نارنجی هواشناسی به حالت آمادهباش درآمدهاند.
هاشمی اظهار کرد: به دنبال صدور هشدار نارنجی هواشناسی زنجان در خصوص بارش باران و برف، وزش باد نسبتاً شدید، کولاک برف، مهآلودگی و کاهش دید افقی، تیمهای عملیاتی و خانههای هلال در تمامی مناطق استان در حالت آمادهباش برای پاسخگویی به حوادث احتمالی ناشی از این شرایط جوی قرار گرفتهاند.
وی تأکید کرد: هماکنون ۱۵ پایگاه ثابت و ۱۵ تیم پشتیبانی امداد و نجات هلالاحمر در محورهای مواصلاتی استان زنجان آماده پاسخگویی به حوادث احتمالی هستند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان زنجان افزود: علاوه بر این، هفت مرکز پاسخگویی اضطراری، یک مرکز کنترل هماهنگی عملیات و یک مرکز فرماندهی عملیات نیز در آمادهباش کامل برای پاسخگویی به حوادث احتمالی ناشی از تغییرات شرایط جوی قرار دارند.
هاشمی اظهار کرد: بر اساس پیشبینی هواشناسی، از روز دوشنبه ۱۷ آذرماه با نفوذ سامانه بارشی به استان، بهتدریج شاهد سیلابی شدن مسیلها و رودخانهها، لغزندگی جادهها و آسیب به تأسیسات شهری و روستایی در اثر وزش باد شدید خواهیم بود. این وضعیت تا اواخر وقت چهارشنبه ادامه خواهد داشت.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان زنجان از هموطنان خواست در صورت گرفتار شدن در سوانح و حوادث، برای دریافت خدمات امدادی بدون محدودیت زمانی، با شماره ۱۱۲ (ندای امداد) تماس بگیرند.