به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مسوول منطقه حفاظت شده کرکس نطنز گفت: در راستای حفاظت از تنوع زیستی و اعمال قاطع قانون علیه متخلفان منابع طبیعی، یگان حفاظت محیط زیست این منطقه موفق به دستگیری ۲ شکارچی غیرمجاز شد.

مرتضی خورشیدی افزود: از این متخلفان یک قبضه اسلحه برنو قاچاق، یک قبضه سلاح جنگی سیمینوف، لاشه یک کل وحشی، مهمات جنگی شامل تیر جنگی کلاشینکف و فشنگ برنو، دوربین دوچشمی و دیگر وسایل شکار و صید کشف و توقیف شد.

وی گفت: پرونده این متخلفان برای بررسی بیشتر به مراجع قضایی ارسال شد.

منطقه حفاظت شده کرکس با وسعت ۱۱۴ هزار هکتار بخشی از جنوبی‌ترین منطقه کرکس است که شهر نطنز در دامنه شرقی آن قرار دارد.

بیش از ۱۳ گونه پستاندار، ۶۲ گونه پرنده، ۱۳ گونه خزنده و یک گونه دوزیست در این منطقه شناسایی و ثبت شده است.

کل و بُز و گراز از گونه‌های شاخص این منطقه است.