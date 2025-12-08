به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در پی هشدار‌های سطح نارنجی هواشناسی مبنی بر “تقویت سامانه بارشی از بعدازظهر سه شنبه تا اواخر وقت پنجشنبه (۱۸ الی ۲۰ آذر) در اغلب مناطق استان که سبب بارش همراه با رعد وبرق، ریزش تگرگ در مناطق مستعد، بارش برف در ارتفاعات، وزش باد متوسط با احتمال خسارت به محصولات کشاورزی می‌باشد خطاب اعضای ستاد‌های مدیریت بحران استان و شهرستان‌ها وسایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط سطح استان ضمن اعلام آماده باش کامل، به آنها ابلاغ نمود تا نسبت به انجام اقدامات پیشگیرانه و احتیاطی لازم در این خصوص اقدام کنند.

در این هشدار همچنین بر برگزاری جلسات ستاد مدیریت بحران شهرستان ها، آماده بکار نمودن و استقرار پمپ‌ها و تجهیزات دفع فاضلاب و آب‌های سطحی پیش از شروع بارندگی‌ها، تشکیل ستادمدیریت بحران شهرداری‌ها جهت برنامه ریزی بمنظور دفع سریع آب‌های سطحی، بازدید و اطمینان از آماده بکاری و در مدار بودن ایستگاه‌های پمپاژ و دیزل ژنراتور‌ها، آماده به کار نمودن دیزل ژنراتور‌های سیار (مطابق ابلاغیه‌های قبلی) توسط آبفا و شهرداری‌ها، رفع انسداد‌های احتمالی خروجی آب‌های سطحی و فاضلاب، حضور مدیران در حوزه مدیریتی مربوطه تا زمان پایان بارش ها، حضور نیرو‌های پلیس راهور و پلیس راه در جاده‌های مواصلاتی استان، آماده به کار بودن خودرو‌های عملیاتی، مسدودنمودن جاده‌های حادثه خیز ودر معرض خطر درصورت ضرورت مطابق ضوابط، ایمن‌سازی یا افزایش علائم هشداردهنده در نقاط حادثه‌خیز، حضور میدانی عوامل امدادی – عملیاتی – خدماتی، اتخاذ تمهیدات لازم جهت پایداری شبکه‌های آب و برق، اتخاذ تدابیر لازم جهت حفظ ایمنی ساکنین مناطق در معرض خطر بویژه روستاییان وعشایر و در صورت لزوم جابجایی آنها به مناطق امن تا پایان بارش‌ها، اطلاع رسانی مستمر هشدار‌ها و توصیه‌های ایمنی به عموم، اعزام خودرو‌ها وتجهیزات دستگاه‌های پشتیبان ومعین (مطابق تقسیم بندی انجام شده) به مناطق مربوطه، اتخاذ کلیه تدابیر ایمنی و اجرای سایر تکالیف مربوطه مطابق وظایف هر یک از دستگاه‌های اجرایی مسئول تاکید شد.

جلسه ستاد مدیریت بحران خوزستان نیز در راستای هماهنگی و آمادگی کلیه دستگا‌های اجرایی و خدماتی جهت مقابله با آبگرفتگی‌های احتمالی با حضور فرمانداران سراسر استان در اداره کل مدیریت بحران برگزار شد.