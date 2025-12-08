پخش زنده
دانشگاه علوم پزشکی قم در اطلاعیهای اعلام کرد: امروز ۱۷ آذر ۱۴۰۴، هوای شهر قم و قنوات در شرایط ناسالم برای گروههای حساس قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، دانشگاه علوم پزشکی در اطلاعیهای هوای شهر قم و قنوات را در شرایط ناسالم برای گروههای حساس اعلام کرد.
در این اطلاعیه آمده است: با عنایت به اطلاعات اداره کل حفاظت محیط زیست استان، امروز دوشنبه مورخ ۱۷ آذرماه شاخص کیفیت هوا در شهر قم و قنوات به علت آلاینده ذرات معلق (PM۲/۵) در شرایط ناسالم برای گروههای حساس قرار دارد.
در ضمن با توجه به پیش بینی و اعلام اداره کل هواشناسی استان مبنی بر پایداری هوا، ادامه این وضعیت یا افزایش غلظت آلایندهها تا روز سه شنبه ۱۸ آذرماه محتمل میباشد.
توصیه میشود: افراد مبتلا به بیماریهای قلبی یا ریوی، کودکان و سالمندان و مبتلایان به آسم و زنان باردار باید فعالیتهای طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.