پخش زنده
امروز: -
آیت الله ناصری با اشاره به وابستگی کامل زندگی امروز مردم به برق، بر ضرورت مدیریت مصرف، پرهیز از اسراف و برنامهریزی جدی برای توسعه انرژی خورشیدی در استان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، آیتالله ناصری، نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه یزد، در دیدار رئیس و معاونان شرکت برق منطقهای یزد، ضمن قدردانی از خدمات این مجموعه، برای فعالان حوزه برق استان آرزوی موفقیت در مسیر خدمترسانی به مردم کرد.
وی با اشاره به نقش حیاتی برق در زندگی شهروندان گفت: زندگی امروز کاملاً به برق وابسته است و نبود آن اختلال جدی در فعالیتهای روزمره ایجاد میکند. امام جمعه یزد افزود: در گذشته ساختوسازها بهگونهای بود که نیاز کمتری به انرژی در طول روز وجود داشت، اما امروز این موضوع کمتر رعایت میشود و همین مسئله مصرف انرژی را افزایش داده است.
نماینده ولیفقیه در استان یزد با تأکید بر لزوم توجه به بهرهوری انرژی در پروژههای عمرانی و ساختمانی تصریح کرد: باید در زمینه مدیریت مصرف برق، آموزشهای لازم به مردم ارائه و راهکارهای عملی و قابل اجرا معرفی شود. استفاده از تجربه کشورهای موفق در مدیریت مصرف نیز میتواند در این مسیر راهگشا باشد.
آیتالله ناصری با اشاره به تعالیم اسلامی درباره پرهیز از اسراف گفت: در آموزههای دینی بر صرفهجویی تأکید فراوان شده و این مسئله باید در زندگی روزمره مردم نهادینه شود.
وی با یادآوری خاطراتی از سبک زندگی امام خمینی (ره) افزود: حضرت امام (ره) نسبت به روشن بودن حتی یک چراغ اضافی نیز حساسیت داشتند و این روحیه باید الگوی مدیران و خانوادهها باشد.
آیت الله ناصری با ابراز تأسف از مشاهده اسراف در مصرف برق در برخی ادارات، پاساژها و مراکز مختلف، خواستار تقویت آموزش و فرهنگسازی عمومی در این زمینه شد.
امام جمعه یزد همچنین با اشاره به ظرفیت بالای استان در توسعه انرژیهای پاک اظهار داشت: یزد از موقعیت ممتاز برای بهرهگیری از انرژی خورشیدی برخوردار است و تاکنون در این حوزه کوتاهیهایی شده است.
وی تأکید کرد: باید برنامهریزی جامع و حمایتهای لازم برای استفاده مردم از سامانههای خورشیدی بهویژه در منازل مسکونی انجام شود تا این ظرفیت ارزشمند بهطور کامل مورد استفاده قرار گیرد.