به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مرحله پنجم کالابرگ همزمان با سراسر کشور در خوزستان آغاز شد.

بنا بر اعلام مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خوزستان: در گام نخست، اعتبار این کالابرگ در حساب خانوار‌های سه دهک اول که شامل افراد تحت پوشش نهاد‌های حمایتی هستند واریز شد.

مجتبی ظفری افزود: ۱۲ هزار فروشگاه در خوزستان متصل به طرح کالابرگ الکترونیکی هستند و مشمولان این طرح می‌توانند برای تهیه اقلام از مجموع ۱۱ کالای زیر پوشش اقدام کنند.

کالابرگ‌های فعال شده تا پایان اسفند برای خرید فعال است. مبلغ مانده اعتبار هر ماه برای پیشگیری از کلاهبرداری روی شماره تلفن سرپرست خانوار ارسال می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: از دهم آذر هم طرح یسنا برای مادران باردار و مادران دارای کودکان شیرخوار فعال می‌شود. که در آن این سبد، غذا، پوشاک و محصولات بهداشتی به مبلغ ۶۵۰ هزار تومان شارژ می‌شود.