با تلاش مجموعه‌های اجرایی شهرستان اردستان، ۱۰۰۷ سند مالکیت مربوط به طرح مسکن ملی و جوانی جمعیت در شهر اردستان تنظیم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ فرماندار اردستان با اشاره به مشکلات موجود در تهیه نقشه‌های تفکیکی در شهر‌های اردستان، زواره و مهاباد گفت: واگذاری زمین‌های طرح‌های جوانی جمعیت و نهضت ملی نیازمند آماده بودن نقشه‌ها و اسناد بود که خوشبختانه با پیگیری‌های مستمر و رفع بخشی از موانع، این مسیر هموار شد.

محسن حیدری افزود: همچنین مسئله تسهیلات این طرح‌ها که معمولاً چهار ماه زمان بر است، با همکاری اداره ثبت و دیگر دستگاه‌ها در حدود ۲۰ روز برطرف شد.

وی گفت: همچنین مرحله چهارم طرح محرومان در اردستان آغاز شده است و در این مرحله ۱۳۸ پلاک جدید ساخته می‌شود.