پژوهشگر تعزیه گفت: متون تعزیه برای کودکان و نوجوانان امروز باید بازنویسی و بازآفرینی شود.

آقای محمد مصطفی فتحی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما افزود: با توجه به اینکه نسخ تعزیه در قدیم نوشته شده با بازآفرینی مجدد آنها می‌توانیم یک سری از روایت‌های اصیل و مستند را در آنها بگنجانیم که در دوران معاصر به کار کودکان و نوجوانان امروز هم بیاید.

این پژوهشگر تعزیه افزود: تعزیه خوانی بازتابی از فرهنگ ایرانی اسلامی ماست. آموزه‌های دینی در تعزیه می‌تواند برای تربیت دینی کودکان و نوجوانان و نسل نو بسیار کارآمد باشد.

وی با اشاره به ویژگی‌های تعزیه مطلوب برای مخاطبان کودک و نوجوان امروز ادامه داد: با انطباق یک سری مسائل روز اجتماع با مسائل تاریخ گذشته و ارائه راهکار‌هایی برای نسل جدید و مخاطب کودک و نوجوان می‌توان متون تعزیه مطلوب برای کودکان و نوجوانان امروز تولید کرد. به این ترتیب نسل معاصر به ویژه کودکان و نوجوانان علاوه بر ارتباط با متون جدید تعزیه، ارتباط آهنگین با تعزیه برقرار می‌کنند.

گفتنی است مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در حال برنامه ریزی طرحی به نام نماش‌های آئینی ویژه کودکان و نوجوانان است.

این برنامه در طرح هزار رویا یک نگاه در حال اجرا است. در این طرح نسخه‌های تعزیه متناسب با گروه سنی کودکان و نوجوانان بازآفرینی و اجرا خواهد شد.

هدف از این برنامه حفظ نگهداری و ارتقای نمایش‌های آئینی همچون نقالی پرده خوانی تعزیه خوانی و مناجات خوانی به زبانی ساده برای کودکان و نوجوانان و خانواده شأن است