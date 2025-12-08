پخش زنده
پژوهشگر تعزیه گفت: متون تعزیه برای کودکان و نوجوانان امروز باید بازنویسی و بازآفرینی شود.
آقای محمد مصطفی فتحی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما افزود: با توجه به اینکه نسخ تعزیه در قدیم نوشته شده با بازآفرینی مجدد آنها میتوانیم یک سری از روایتهای اصیل و مستند را در آنها بگنجانیم که در دوران معاصر به کار کودکان و نوجوانان امروز هم بیاید.
این پژوهشگر تعزیه افزود: تعزیه خوانی بازتابی از فرهنگ ایرانی اسلامی ماست. آموزههای دینی در تعزیه میتواند برای تربیت دینی کودکان و نوجوانان و نسل نو بسیار کارآمد باشد.
وی با اشاره به ویژگیهای تعزیه مطلوب برای مخاطبان کودک و نوجوان امروز ادامه داد: با انطباق یک سری مسائل روز اجتماع با مسائل تاریخ گذشته و ارائه راهکارهایی برای نسل جدید و مخاطب کودک و نوجوان میتوان متون تعزیه مطلوب برای کودکان و نوجوانان امروز تولید کرد. به این ترتیب نسل معاصر به ویژه کودکان و نوجوانان علاوه بر ارتباط با متون جدید تعزیه، ارتباط آهنگین با تعزیه برقرار میکنند.
گفتنی است مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در حال برنامه ریزی طرحی به نام نماشهای آئینی ویژه کودکان و نوجوانان است.
این برنامه در طرح هزار رویا یک نگاه در حال اجرا است. در این طرح نسخههای تعزیه متناسب با گروه سنی کودکان و نوجوانان بازآفرینی و اجرا خواهد شد.
هدف از این برنامه حفظ نگهداری و ارتقای نمایشهای آئینی همچون نقالی پرده خوانی تعزیه خوانی و مناجات خوانی به زبانی ساده برای کودکان و نوجوانان و خانواده شأن است