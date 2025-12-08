پخش زنده
امروز: -
با تداوم سامانه بارشی در زنجان، باران تا صبح ۱۷ آذر در بیشتر نقاط استان زنجان ثبت شد و سعیدآباد با ۵.۴ میلیمتر در صدر قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ با فعالیت سامانه بارشی اخیر در استان زنجان، تا ساعت ۱۰ صبح امروز ۱۷ آذر میزان بارشها در ایستگاههای مختلف اندازهگیری و اعلام شد. بر اساس این گزارش، ایستگاه سعیدآباد با ثبت ۵.۴ میلیمتر بارش بیشترین میزان را در میان نقاط مختلف استان به خود اختصاص داده است.
پس از سعیدآباد، ایستگاههای قیدار و هلیلآباد هر کدام با ۴.۲ میلیمتر و سهرورد با ۴.۱ میلیمتر در رتبههای بعدی بیشترین بارش قرار دارند. همچنین زرینآباد ۴ میلیمتر و باشقشلاق ۲.۹ میلیمتر بارش را تجربه کردهاند.
مقادیر بارش در سایر ایستگاهها نیز به شرح زیر گزارش شده است:
سجاس ۲.۶ میلیمتر، سلطانیه ۱.۹، بوغداکندی ۱.۶، گرماب ۱.۴، امیربستاق ۱.۱، خیرآباد ۱، خرمدره ۰.۸، زرینرود ۰.۸، اسلامآباد ۰.۸، صائینقلعه ۰.۷، قرهناس ۰.۶، زنجان و دانشگاه زنجان هرکدام ۰.۵ میلیمتر، لولکآباد و کهلا ۰.۴، ماهنشان، ارمغانخانه و نوربهار هرکدام ۰.۳ میلیمتر، ابهر ۰.۲، پری و اندآباد هرکدام ۰.۱ میلیمتر. میزان بارش در فرودگاه نیز ثبت شده، اما هنوز اعلام نشده است.
این سامانه بارشی که از روز گذشته وارد استان شده، طبق پیشبینیها میتواند طی ساعات آینده نیز مقادیر پراکندهای بارش به همراه داشته باشد.
اداره کل هواشناسی استان توصیه کرده است شهروندان با توجه به لغزندگی معابر و کاهش دید افقی، احتیاط لازم را در ترددها رعایت کنند.