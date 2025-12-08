عراق اعلام کرد با همکاری اطلاعاتی ایران و چند کشور منطقه، شش تُن مواد مخدر کشف و امحا شده است. این همکاری‌ها به بازداشت بیش از هزار و پانصد قاچاقچی و تحت تعقیب قرار گرفتن بیش از چهارصد و پنجاه نفر دیگر انجامیده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد؛ عراق اعلام کرد با همکاری اطلاعاتی ایران و چند کشور منطقه‌ای، شش تُن مواد مخدر را کشف و امحا کرده است. نخست‌وزیر عراق در حاشیه سومین کنفرانس منطقه‌ای مبارزه با مواد مخدر گفت این همکاری‌ها به بازداشت بیش از هزار و پانصد قاچاقچی و تحت تعقیب قرار گرفتن بیش از چهارصد و پنجاه نفر دیگر انجامیده است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر عراق نیز تأکید کرد که نقش ایران در همکاری‌های منطقه‌ای ضد قاچاق مواد مخدر بر هیچ‌کس پوشیده نیست و ادامه این همکاری‌ها عراق را به برترین کشور عربی در مبارزه با مواد مخدر تبدیل کرده است.

به‌گفته مقام‌های عراقی، عملیات مشترک متعددی هم‌اکنون میان دو کشور در حال انجام است و بغداد بر ضرورت تداوم این همکاری‌ها برای حفظ دستاورد‌ها و افزایش توان عملیاتی تأکید دارد.

در اجلاس بغداد، نمایندگان دوازده کشور منطقه به همراه هیئت‌هایی از اتحادیه عرب، سازمان ملل و اتحادیه اروپا حضور یافتند.