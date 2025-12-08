پخش زنده
معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان گفت: طرح آمارگیری از بیش از هزار بهره بردار باغهای استان که محصولات دائمی تولید میکنند با همکاری ۱۸ آمارگیر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ وحید طیفوری گفت: آمارگیری از هزار و ۲۰۰ بهره بردار باغداریهای گیلان با مشارکت ۱۸ مامور آمارگیر، ۶ بازبین و یک کارشناس مسئول، از هفته گذشته در استان آغاز شده و تا پایان آذر ماه ادامه دارد.
وی افزود: باغداری یکی از زیربخشهای مهم کشاورزی است که همراه با زراعت، ۷۱ درصد از ارزش افزوده بخش کشاورزی را به خود اختصاص میدهد.
معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان گفت: فعالیت باغداری منبع درآمد بسیاری از خانوارها به ویژه در روستاهای استان است و همچنین اشتغال و امرار معاش بسیاری از افراد شاغل در بخش خدمات مانند بازرگانان، خرده فروشان و شاغلان بخش حمل و نقل محصولات کشاورزی، به این فعالیت اقتصادی وابسته است.
وحید طیفوری افزود: آمارگیری باغداری برای تولید محصولات دائمی در سال ۱۴۰۴، یک طرح آمارگیری نمونهای است که در آن، اطلاعاتی مانند مساحت باغها، قلمستانها و میزان تولید از طریق مصاحبه با تعدادی از خانوارهای بهره بردار ساکن و غیرساکن، شرکت رسمی یا مؤسسات عمومی فعال در این زمینه و با روشهای آماری جمع آوری میشود و نتایجِ به دست آمده با روشهای علمی به کل جامعه تعمیم داده میشود.